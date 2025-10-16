Un motociclista quedó grave tras chocar en plena Libertador

El siniestro vial ocurrió a las 14.25, en inmediaciones de avenida Libertador y España, en una intersección con semáforos. Según informó el Ministerio Público Fiscal, el Chevrolet Aveo, manejado por un hombre de 45 años, circulaba por la avenida de este a oeste y la moto Gilera 150 cc que venía por España de norte a sur, impactó con el auto en el frente contra el lateral anterior derecho del vehículo. Luego, se produjo un nuevo impacto entre los rodados, ya que la moto y el motociclista chocaron contra el costado derecho del auto.

El motociclista sufrió graves golpes y fue trasladado en ambulancia al Servicio de Urgencias del hospital Guillermo Rawson. El conductor de la moto, de apellido Tapia, de 45 años, fue diagnosticado con TEC con pérdida de conocimiento, fractura en miembro superior izquierdo y politraumatismos. Fue atendido y dejado en observación.