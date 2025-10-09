Un joven entró a robar una casa, quedó filmado y terminó detenido

El delito ocurrió a fines de agosto, cuando el propietario denunció la sustracción de varios efectos, entre ellos una hidrolavadora, después de que el joven escalara una pared medianera para ingresar a la vivienda.

Gracias a los registros fílmicos aportados por la víctima, los efectivos de la Brigada de Investigaciones Norte pudieron identificar al autor: Sebastián Alejandro Páez García, un reconocido delincuente con antecedentes por delitos contra la propiedad a pesar de su corta edad.