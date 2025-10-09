"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > joven

Un joven entró a robar una casa, quedó filmado y terminó detenido

Un joven con antecedentes por delitos contra la propiedad ingresó a una vivienda mientras los dueños no estaban. Las cámaras de seguridad registraron el hecho, lo que permitió a la Policía identificarlo y detenerlo rápidamente.

Un ladrón de 18 años fue capturado tras ingresar a robar en una casa del departamento Chimbas mientras los propietarios no se encontraban. El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad del inmueble, lo que permitió a las autoridades avanzar en la investigación.

El delito ocurrió a fines de agosto, cuando el propietario denunció la sustracción de varios efectos, entre ellos una hidrolavadora, después de que el joven escalara una pared medianera para ingresar a la vivienda.

Gracias a los registros fílmicos aportados por la víctima, los efectivos de la Brigada de Investigaciones Norte pudieron identificar al autor: Sebastián Alejandro Páez García, un reconocido delincuente con antecedentes por delitos contra la propiedad a pesar de su corta edad.

Te puede interesar...

image

Por directivas del fiscal Miguel Gay, se llevó a cabo un allanamiento en la morada del sospechoso, donde fue detenido y vinculado al correspondiente legajo judicial. En las próximas horas será sometido a la audiencia de formalización.

Temas

Te puede interesar