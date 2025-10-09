Un ladrón de 18 años fue capturado tras ingresar a robar en una casa del departamento Chimbas mientras los propietarios no se encontraban. El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad del inmueble, lo que permitió a las autoridades avanzar en la investigación.
Un joven entró a robar una casa, quedó filmado y terminó detenido
