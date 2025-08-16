Un hombre intentó coimear a policías y terminó aprehendido

El episodio tuvo lugar en la intersección de avenida Libertador y callejón Ramírez, a las 12:48, cuando efectivos entrevistaron al conductor de un automóvil Volkswagen, identificado como Luis Oscar Zambrano. Al constatar que no contaba con licencia de conducir, seguro obligatorio ni cédula verde, el hombre ofreció dinero en efectivo que llevaba en el bolsillo y hasta ladrillos de construcción a cambio de que no continuaran con el procedimiento.

Ante la situación, los uniformados dieron aviso a la autoridad judicial. El ayudante fiscal, Dr. Morando Martín, se presentó en el lugar y dispuso el inicio del procedimiento de flagrancia por el delito de cohecho.