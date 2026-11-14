Avril Lavigne tuvo una hija a los 42 años y sorprendió con un posteo

En la imagen principal de la publicación se ve un primer plano de las manos de la recién nacida aferradas al dedo índice de la cantante y sostenidas por debajo por una mano masculina. Para la segunda foto, se la observa vestida con jean y remera corta, sosteniendo y besando a la bebé, que lleva puesto un enterito con estampado animal print de leopardo y un moño en la cabeza

Finalmente, la tercera fotografía muestra tres pares de zapatillas Vans Slip-On a cuadros en blanco y negro alineados sobre una patineta: un par grande de hombre a la izquierda, el de Avril en el centro y unos escarpines miniatura a la derecha. Esto es una referencia directa los looks de Lavigne desde sus inicios en la música y la famosa canción “Sk8er Boi”.

El hermetismo de Avril Lavigne con su familia

Tanto el pronombre plural utilizado en el mensaje como la aparición de una mano masculina y el tercer par de zapatillas despertaron interrogantes sobre la identidad del padre de la niña, un dato que la cantante mantiene bajo gran reserva.

Tras sus matrimonios con el líder de Sum 41, Deryck Whibley, y el vocalista de Nickelback, Chad Kroeger, además de su compromiso con el músico Mod Sun y su breve relación con el rapero Tyga ese mismo año, la estrella optó por resguardar por completo su vida sentimental actual.