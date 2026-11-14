El enfrentamiento entre Wanda Nara y la China Suárez sigue sumando capítulos y, esta vez, apareció un viejo protagonista de la historia sentimental de la conductora: L-Gante. En medio de los fuertes cruces que ambas protagonizaron en redes sociales, el cantante compartió una publicación junto a Wanda que no pasó inadvertida y que ella decidió replicar en sus propias historias de Instagram.
L-Gante salió a respaldar a Wanda tras la polémica con la China
L-Gante compartió una foto junto a Wanda Nara con un mensaje de apoyo y la conductora la replicó con una frase que despertó recuerdos de su romance.