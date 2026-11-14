L-Gante salió a respaldar a Wanda tras la polémica con la China

Pero Wanda no dejó pasar la oportunidad de responderle y, al compartir nuevamente la historia, agregó una frase que también dio que hablar: "Cómo dolió este amor verdadero".

¿El mensaje de L-Gante reavivó la polémica y el apoyo de Tamara Báez a la China Suárez?

La publicación del cantante también se da después de que Tamara Báez, su expareja y madre de su hija Jamaica, se metiera en el enfrentamiento entre Wanda y la China. Tras el fuerte descargo de la actriz contra la conductora, la influencer compartió una frase que no pasó inadvertida: "Se tenía que decir y se dijo".

El comentario cobró especial relevancia por la historia que Tamara mantuvo con L-Gante y por las acusaciones que hizo en el pasado sobre el acercamiento entre el cantante y Wanda cuando ella todavía estaba en pareja con él.

De esta manera, las publicaciones de los últimos días volvieron a cruzar a los protagonistas de una historia que combina viejos vínculos sentimentales, reproches y una nueva guerra mediática.