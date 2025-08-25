"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > albañil

Un albañil apuñaló a su compañero y quedó libre tras juicio abreviado

La víctima sufrió una perforación en el intestino y fue operada, pero el agresor quedó en libertad gracias a un juicio abreviado y una condena de tres años de prisión en suspenso, con reglas de conducta estrictas.

Un asado entre compañeros de obra en el Loteo El Prado, departamento 9 de Julio, terminó en un violento episodio que casi le cuesta la vida a un trabajador. El hecho ocurrió en los primeros minutos del 28 de junio, cuando Elías Rodrigo Rosales Palacios atacó brutalmente a su compañero Williams Horacio Ávila, a quien golpeó y apuñaló con un hierro.

Inicialmente, el caso fue caratulado como homicidio en grado de tentativa, pero un cambio en la valoración de pruebas y testimonios llevó a la Fiscalía de Delitos Especiales a recalificar el delito como lesiones graves.

Rosales, Ávila y otros dos albañiles habían pasado la jornada colocando pisos en una vivienda del loteo. Esa tarde, el contratista les llevó carne para que hicieran un asado. Durante la cena, marcada por el consumo excesivo de alcohol, se desató una discusión que terminó en golpes.

Te puede interesar...

Rosales primero agredió a Ávila con trompadas y patadas, y luego tomó un trozo de hierro con el que lo golpeó en la cabeza y finalmente lo usó como arma blanca, provocándole una grave herida en el intestino delgado.

La víctima fue trasladada a su casa, pero debido a los fuertes dolores, sus padres lo llevaron al Hospital Marcial Quiroga, donde debió ser operado y permaneció en terapia intensiva.

El agresor fue detenido el 11 de julio a pedido del fiscal coordinador Francisco Micheltorena y del ayudante fiscal Emiliano Pugliese, de la UFI de Delitos Especiales. Desde entonces cumplió casi dos meses de prisión preventiva.

Sin embargo, en el marco de un juicio abreviado acordado con la defensa, la calificación legal cambió a lesiones graves. El acuerdo contó con el consentimiento de la víctima. La jueza de Garantías Flavia Allende homologó el convenio y condenó a Rosales a tres años de prisión en suspenso, por lo que recuperó la libertad.

La magistrada impuso reglas de conducta durante los próximos tres años, conforme al artículo 27 bis del Código Penal:

  • Prohibición de acercamiento y contacto con la víctima.

  • Tratamiento psicológico para el manejo de la ira.

  • Adopción de un oficio o actividad laboral estable.

De esta forma, Rosales seguirá en libertad, pero bajo estricto control judicial.

Temas

Te puede interesar