La previa del encuentro entre San Martín de San Juan y Gimnasia se vio empañada por un episodio de violencia. Dos hinchas protagonizaron un enfrentamiento en las inmediaciones del estadio, lo que derivó en la intervención de personal policial.
Violencia en la previa de San Martín–Gimnasia un detenido tras un enfrentamiento
Antes del inicio del partido en San Juan, dos hinchas protagonizaron una pelea que terminó con la intervención policial. El Verdinegro busca una victoria clave tras el empate conseguido en Córdoba.