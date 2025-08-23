"
Violencia en la previa de San Martín–Gimnasia un detenido tras un enfrentamiento

Antes del inicio del partido en San Juan, dos hinchas protagonizaron una pelea que terminó con la intervención policial. El Verdinegro busca una victoria clave tras el empate conseguido en Córdoba.

La previa del encuentro entre San Martín de San Juan y Gimnasia se vio empañada por un episodio de violencia. Dos hinchas protagonizaron un enfrentamiento en las inmediaciones del estadio, lo que derivó en la intervención de personal policial.

Como resultado del altercado, uno de los involucrados fue detenido. Por el momento se desconocen los motivos que originaron la pelea.

