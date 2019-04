Sospechas de prostitución infantil y drogas, el contexto en el que habría vivido la niña violada

Según pudo saber sanjuan8.com, entre los siete niños rescatados habría estado la niña que hoy está en manos del Estado Provincial. Más allá que este dato no pudo ser confirmado por la Dirección de Niñez y Adolescencia porque en ese momento argumentaron no estaba digitalizado el sistema, fuentes cercanas a la víctima señalan que fue así. Otra fuente policial confirmó a este diario que los detenidos eran parientes de la pequeña-por resguardo de ella no se difunde el apellido-.









Los motivos que generaron ese operativo que se reflejó en los medios locales, fue una denuncia que llegó a la fuerza federal que señalaba que en el lugar prostituían a los niños de la familia y además los usaban para transportar droga. "Los niños eran violados por sus familiares y también había personas que pagaban para poder vejarlos", dijo una persona que fue clave en esta investigación que luego se desconoció en que terminó.









Aparentemente la niña fue puesta a disposición de su madre, ya que la casa donde se realizó el operativo era de una abuela. Esta mujer también fue denunciada, pero aparentemente la investigación no la señaló como sospechosa ya que se encuentra en libertad. De todos modos, el relato de algunos niños que lograron salir de esa cruel realidad y al que pudo tener acceso sanjuan8.com indicaron que la abuela materna los hacía desnudarse y eran abusados por la familia frente a un espejo. Bajo la excusa de un ritual obligaba a los pequeños a ser parte de una "brujería".









Mientras tanto se conoció que horas atrás el padrastro de la nena, quien se encuentra detenido en una comisaría de Rawson, fue apuntado como el autor de otros abusos. De todos modos, explicaron que se trata de una denuncia que es de vieja data y de la cual no hay novedades.