Un operativo por picadas ilegales desplegado en distintos puntos sanjuaninos, terminó con allanamientos simultáneos, secuestro de motocicletas, sanciones por maniobras peligrosas y un procedimiento que dio un giro inesperado tras el hallazgo de estupefacientes en uno de los domicilios, lo que derivó en la intervención de la Justicia Federal.
Seis allanamientos por picadas: motos, sanciones y droga
Allanamientos simultáneos, secuestro de motocicletas, sanciones por maniobras peligrosas y un procedimiento que dio un giro inesperado tras el hallazgo de estupefacientes en uno de los domicilios, lo que derivó en la intervención de la Justicia Federal.