Seis allanamientos por picadas: motos, sanciones y droga

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Luego, en el barrio Conjunto 7, los efectivos secuestraron una Motomel 110 cc con escape modificado. En ese lugar fue identificado un menor de 17 años, quien fue infraccionado por maniobras peligrosas y falta de documentación. Además, se labró un acta a un adulto por permitir la conducción del vehículo.

Otro de los allanamientos se concretó en el barrio Jardín Libertad, donde se secuestraron numerosas partes de motocicletas, entre ellas un motor, escapes de competición, amortiguadores y distintos elementos vinculados a este tipo de prácticas ilegales.

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Sin embargo, el dato más relevante surgió en el barrio Pie de Palo. Allí, si bien no se encontraron elementos relacionados con picadas, el procedimiento derivó en el hallazgo de estupefacientes. Personal de Drogas Ilegales confirmó el secuestro de cocaína, cogollos de marihuana y hojas secas, lo que motivó la intervención de la Justicia Federal y la apertura de un legajo paralelo.

Como resultado general, el operativo dejó dos personas vinculadas a la causa contravencional, tres actas de infracción y el secuestro de distintos elementos. Además, el hallazgo de droga sumó un nuevo frente judicial que podría avanzar en una investigación de mayor alcance.