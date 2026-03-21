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Seis allanamientos por picadas: motos, sanciones y droga

Allanamientos simultáneos, secuestro de motocicletas, sanciones por maniobras peligrosas y un procedimiento que dio un giro inesperado tras el hallazgo de estupefacientes en uno de los domicilios, lo que derivó en la intervención de la Justicia Federal.

Un operativo por picadas ilegales desplegado en distintos puntos sanjuaninos, terminó con allanamientos simultáneos, secuestro de motocicletas, sanciones por maniobras peligrosas y un procedimiento que dio un giro inesperado tras el hallazgo de estupefacientes en uno de los domicilios, lo que derivó en la intervención de la Justicia Federal.

El procedimiento fue encabezado por personal de la Comisaría 37ª en el marco de un expediente contravencional. Las medidas se llevaron adelante con la presencia de la jueza de Paz Luciana Salva en cada uno de los domicilios, junto a testigos civiles que garantizaron la legalidad de los allanamientos y la cadena de custodia de los elementos secuestrados.

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El primer punto intervenido fue el comedor “El Seler”, ubicado sobre Ruta 141, en la zona de Difunta Correa. Allí se incautó una motocicleta Zanella 200 cc y un casco, mientras que un joven de 20 años quedó vinculado a la causa con un acta de infracción.

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Luego, en el barrio Conjunto 7, los efectivos secuestraron una Motomel 110 cc con escape modificado. En ese lugar fue identificado un menor de 17 años, quien fue infraccionado por maniobras peligrosas y falta de documentación. Además, se labró un acta a un adulto por permitir la conducción del vehículo.

Otro de los allanamientos se concretó en el barrio Jardín Libertad, donde se secuestraron numerosas partes de motocicletas, entre ellas un motor, escapes de competición, amortiguadores y distintos elementos vinculados a este tipo de prácticas ilegales.

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Sin embargo, el dato más relevante surgió en el barrio Pie de Palo. Allí, si bien no se encontraron elementos relacionados con picadas, el procedimiento derivó en el hallazgo de estupefacientes. Personal de Drogas Ilegales confirmó el secuestro de cocaína, cogollos de marihuana y hojas secas, lo que motivó la intervención de la Justicia Federal y la apertura de un legajo paralelo.

Como resultado general, el operativo dejó dos personas vinculadas a la causa contravencional, tres actas de infracción y el secuestro de distintos elementos. Además, el hallazgo de droga sumó un nuevo frente judicial que podría avanzar en una investigación de mayor alcance.

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