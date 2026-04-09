Se conocieron las primeras pericias sobre la muerte del nene de 4 años

Durante el examen forense se tomaron múltiples muestras al cuerpo del menor que serán sometidas a análisis exhaustivos. Según indicaron fuentes de la investigación al citado medio, los resultados de las pericias podrían demorar al menos una semana, por la complejidad que representan.

En paralelo, la familia paterna del menor denunció irregularidades en el proceso de tenencia del menor y apuntó directamente contra la madre, a quien acusan de haberlo maltratado.

“Queremos que nos entreguen el cuerpo y que nos digan por qué hizo un paro cardiorrespiratorio. En todos los análisis que le hicieron no se explica qué le provocó eso. No tenía problemas en el corazón, nada”, expresó Lorena Andrade, pareja del papá biológico del nene en diálogo con ADN Sur.

Este miércoles se llevo a cabo un allanamiento en la casa de la mamá del menor para realizar una inspección ocular del lugar donde ocurrieron los hechos. Durante el operativo se habrían secuestrado celulares y otros elementos de interés para la causa.

Hasta el momento no hay personas detenidas. Las autoridades trabajan en la reconstrucción de las últimas horas del menor, para determinar qué fue lo que derivó en el lamentable desenlace.

En medio de la investigación, la madrastra del chico rompió el silencio y lanzó una denuncia desgarradora: “A Ángel lo sacaron de un lugar donde estaba bien para llevarlo a un lugar de tortura. A Ángel lo mataron”.

“No queríamos entregar al nene, y la defensora que estaba de turno ordenó que se lo demos”, cuestionó Lorena Andrade en diálogo con El Trece, convencida de que la decisión judicial cambió de manera drástica el destino del pequeño.

Según su relato, la madre de Ángel “abandonó a su hijo durante tres años” y el nene “no la conocía”. “Para él, yo era su mamá. Mi único delito es que yo no lo parí”, sostuvo angustiada.