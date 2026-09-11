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Dos camionetas recuperadas: una buscada desde 2025 y otra completamente adulterada

Dos procedimientos terminaron con el secuestro de una Ford F-100 que tenía un pedido judicial vigente desde 2025 y una Volkswagen Amarok que circulaba con patentes y documentación apócrifas. Al revisar el vehículo, los investigadores detectaron además adulteraciones en el chasis, motor y grabados de autopartes.

Dos procedimientos realizados por la Sección Sustracción de Automotores y Autopartes D-5 permitieron detectar importantes irregularidades en dos camionetas que terminaron secuestradas y quedaron bajo investigación.

El primero ocurrió en calle Vidart y Calle 6, en Pocito, donde los investigadores detectaron una Ford F-100 roja que estaba a la venta. Al verificar sus datos, constataron que sobre el vehículo pesaba un pedido de secuestro emitido por la UFI de Delitos Informáticos y Estafas.

La medida judicial permanecía vigente desde 2025, por lo que, tras las directivas de la Fiscalía, los efectivos procedieron al secuestro del rodado y lo trasladaron a Central de Policía.

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Pero el segundo procedimiento presentó una situación todavía más compleja.

En la zona de Aberastain y Rivadavia, en Capital, los investigadores observaron una Volkswagen Amarok que circulaba con ambas chapas patentes apócrifas.

Al entrevistar al conductor, también detectaron que la cédula verde que presentó era falsa. Con autorización del poseedor, los especialistas realizaron una inspección sobre los principales elementos identificatorios del vehículo.

La revisión de chasis, motor y grabados de autopartes arrojó que las medidas de seguridad se encontraban completamente adulteradas.

Por disposición de la UFI Genérica, la camioneta y la documentación fueron secuestradas. Ahora los investigadores deberán determinar cuál es su procedencia legítima y si puede existir alguna vinculación con otros hechos delictivos.

Los dos procedimientos quedaron así bajo investigación, con vehículos secuestrados por motivos diferentes pero con un mismo punto en común: las irregularidades detectadas por los especialistas en automotores.

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