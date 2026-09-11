Dos procedimientos realizados por la Sección Sustracción de Automotores y Autopartes D-5 permitieron detectar importantes irregularidades en dos camionetas que terminaron secuestradas y quedaron bajo investigación.
Dos camionetas recuperadas: una buscada desde 2025 y otra completamente adulterada
Dos procedimientos terminaron con el secuestro de una Ford F-100 que tenía un pedido judicial vigente desde 2025 y una Volkswagen Amarok que circulaba con patentes y documentación apócrifas. Al revisar el vehículo, los investigadores detectaron además adulteraciones en el chasis, motor y grabados de autopartes.