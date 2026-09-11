Dos camionetas recuperadas: una buscada desde 2025 y otra completamente adulterada

Pero el segundo procedimiento presentó una situación todavía más compleja.

En la zona de Aberastain y Rivadavia, en Capital, los investigadores observaron una Volkswagen Amarok que circulaba con ambas chapas patentes apócrifas.

Al entrevistar al conductor, también detectaron que la cédula verde que presentó era falsa. Con autorización del poseedor, los especialistas realizaron una inspección sobre los principales elementos identificatorios del vehículo.

La revisión de chasis, motor y grabados de autopartes arrojó que las medidas de seguridad se encontraban completamente adulteradas.

Por disposición de la UFI Genérica, la camioneta y la documentación fueron secuestradas. Ahora los investigadores deberán determinar cuál es su procedencia legítima y si puede existir alguna vinculación con otros hechos delictivos.

Los dos procedimientos quedaron así bajo investigación, con vehículos secuestrados por motivos diferentes pero con un mismo punto en común: las irregularidades detectadas por los especialistas en automotores.