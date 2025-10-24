Robo en una parroquia: se llevaron las luminarias donadas por los fieles

El hecho fue descubierto por miembros de la comunidad religiosa, quienes notaron la ausencia de los focos del sistema de iluminación instalado hacía pocos días. Las cámaras de seguridad del lugar captaron el momento del robo, y las imágenes ya están siendo analizadas por la Policía para dar con el responsable.

Las luminarias sustraídas eran parte de una mejora impulsada por los propios vecinos, que habían reunido fondos para embellecer y reforzar la iluminación del templo, utilizado para celebraciones, misas y actividades comunitarias.