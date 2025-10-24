La tranquilidad de la comunidad de La Laja, en Albardón, se vio sacudida en las últimas horas por un robo en la parroquia Santa Bárbara, un espacio muy querido por los vecinos. Según informaron fuentes policiales, un individuo ingresó al templo y se llevó varias luminarias que habían sido colocadas recientemente gracias a las donaciones de los fieles.
Robo en una parroquia: se llevaron las luminarias donadas por los fieles
Un hombre sustrajo focos recientemente instalados en la iglesia de La Laja, Albardón. Las cámaras de seguridad registraron el hecho y la Policía busca al responsable.