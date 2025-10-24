"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > robo

Robo en una parroquia: se llevaron las luminarias donadas por los fieles

Un hombre sustrajo focos recientemente instalados en la iglesia de La Laja, Albardón. Las cámaras de seguridad registraron el hecho y la Policía busca al responsable.

La tranquilidad de la comunidad de La Laja, en Albardón, se vio sacudida en las últimas horas por un robo en la parroquia Santa Bárbara, un espacio muy querido por los vecinos. Según informaron fuentes policiales, un individuo ingresó al templo y se llevó varias luminarias que habían sido colocadas recientemente gracias a las donaciones de los fieles.

El hecho fue descubierto por miembros de la comunidad religiosa, quienes notaron la ausencia de los focos del sistema de iluminación instalado hacía pocos días. Las cámaras de seguridad del lugar captaron el momento del robo, y las imágenes ya están siendo analizadas por la Policía para dar con el responsable.

Las luminarias sustraídas eran parte de una mejora impulsada por los propios vecinos, que habían reunido fondos para embellecer y reforzar la iluminación del templo, utilizado para celebraciones, misas y actividades comunitarias.

Te puede interesar...

Desde la parroquia confirmaron que ya se radicó la denuncia y solicitaron colaboración a quienes puedan aportar información que ayude a identificar al autor del hecho. Mientras tanto, la Policía de Albardón continúa con las tareas investigativas, revisando registros fílmicos de la zona.

Temas

Te puede interesar