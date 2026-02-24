Recuperan una camineta con documentación falsa y chasis adulterado

Documentación falsa y accionar judicial

Al momento del procedimiento, el poseedor del vehículo —un hombre de 52 años con domicilio en el departamento Capital— exhibió una cédula verde aparentemente falsa. Según fuentes policiales, los datos consignados en la documentación no coincidían con los registros oficiales del automotor.

Ante la situación, los uniformados labraron un acta de infracción por circular sin la documentación reglamentaria correspondiente, además del acta de procedimiento. En el caso intervino la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) Genérica, que avanzará con las investigaciones para determinar el origen del vehículo y establecer la responsabilidad de los involucrados.

Desde la fuerza destacaron que estos operativos forman parte de una estrategia sostenida para desalentar el delito automotor y reforzar la seguridad en todo el territorio provincial.