Recapturaron a un preso que no volvió de su salida transitoria

Chirino cumplía una condena por robo agravado, delito por el cual ya estaba alojado en el Penal antes de ausentarse. Tras su detención, fue trasladado nuevamente al Servicio Penitenciario para continuar con el cumplimiento de la pena y quedar a disposición del juzgado interviniente.

Vecinos del barrio señalaron que la presencia policial generó sorpresa durante la noche, aunque el procedimiento se desarrolló con normalidad y no hubo disturbios.

image

Detenido por robo en el barrio FOECyT

En otro procedimiento, un hombre de 33 años fue detenido tras ser acusado de ingresar a una vivienda del barrio FOECyT y robar un teléfono celular. La víctima, una mujer de 54 años, denunció que el delincuente entró por una ventana y se llevó un Samsung A12. El hecho generó preocupación entre los vecinos, pero la intervención policial fue rápida.

image

Efectivos de la Subcomisaría Buenaventura Luna y del Comando Radioeléctrico Sur montaron un operativo que terminó en la casa de la ex pareja del sospechoso. Allí encontraron el celular denunciado y prendas que habría intentado descartar para evitar ser reconocido.

Antes de ser trasladado, el acusado fue increpado por algunos vecinos que se acercaron al lugar al advertir la situación. No obstante, no sufrió heridas de gravedad.

El ayudante fiscal Juan Mattar dispuso el inicio del Procedimiento Especial de Flagrancia y calificó el hecho como Robo Agravado por Escalamiento y Violación de Domicilio. El detenido quedó a disposición de la Justicia mientras continúa la investigación.