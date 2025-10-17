Un intento de robo fue frustrado en las últimas horas en el interior del barrio La Estación, en Rawson. Personal de la Base Motorizada II detuvo a Fernando Alexander Machicado, de 18 años, luego de que ingresara a una vivienda con fines delictivos y terminara huyendo por los techos al ser descubierto.
Quiso robar herramientas, escapó por los techos y cayó por reincidente
Un joven de 18 años irrumpió en una vivienda del barrio La Estación, en Rawson, y robó varias herramientas. Intentó huir por los techos, pero fue detenido a pocos metros. Tenía antecedentes recientes por otros hechos.