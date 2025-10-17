Quiso robar herramientas, escapó por los techos y cayó por reincidente

La Unidad Fiscal de Flagrancia, bajo la dirección del fiscal Dr. Pablo Quiroga, tomó intervención en el caso y ordenó su detención inmediata. Machicado quedó a disposición de la Justicia acusado del delito de “robo en grado de tentativa”.

Fuentes policiales confirmaron además que el joven es reincidente: en la madrugada de este mismo domingo había sido demorado junto a un menor tras protagonizar un raid delictivo en la misma zona, cuando intentaron robarle a transeúntes y a un delivery. Esa intervención se concretó gracias al monitoreo de cámaras del Cisem, que permitió identificar a los sospechosos y detenerlos en la manzana 25 del barrio.

Ahora, Machicado enfrenta una nueva causa en Flagrancia, que podría agravarse por sus antecedentes inmediatos. Permanece detenido y a disposición de la Justicia.