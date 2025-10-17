"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > techos

Quiso robar herramientas, escapó por los techos y cayó por reincidente

Un joven de 18 años irrumpió en una vivienda del barrio La Estación, en Rawson, y robó varias herramientas. Intentó huir por los techos, pero fue detenido a pocos metros. Tenía antecedentes recientes por otros hechos.

Un intento de robo fue frustrado en las últimas horas en el interior del barrio La Estación, en Rawson. Personal de la Base Motorizada II detuvo a Fernando Alexander Machicado, de 18 años, luego de que ingresara a una vivienda con fines delictivos y terminara huyendo por los techos al ser descubierto.

Según informaron fuentes policiales, Machicado cruzó la medianera de la propiedad y violentó la puerta de acceso a un depósito ubicado en el fondo. Una vez adentro, sustrajo una amoladora, una hidrolavadora, una aspiradora y un cargador de batería. Sin embargo, su plan se vio frustrado cuando la pareja de la víctima lo sorprendió en plena maniobra.

En ese momento, el joven intentó escapar subiéndose al techo de la vivienda y arrojando el cargador al suelo, provocando que se rompiera. Minutos después, se refugió en la casa 10 de la misma manzana, donde fue interceptado y reducido por efectivos policiales.

Te puede interesar...

La Unidad Fiscal de Flagrancia, bajo la dirección del fiscal Dr. Pablo Quiroga, tomó intervención en el caso y ordenó su detención inmediata. Machicado quedó a disposición de la Justicia acusado del delito de “robo en grado de tentativa”.

Fuentes policiales confirmaron además que el joven es reincidente: en la madrugada de este mismo domingo había sido demorado junto a un menor tras protagonizar un raid delictivo en la misma zona, cuando intentaron robarle a transeúntes y a un delivery. Esa intervención se concretó gracias al monitoreo de cámaras del Cisem, que permitió identificar a los sospechosos y detenerlos en la manzana 25 del barrio.

Ahora, Machicado enfrenta una nueva causa en Flagrancia, que podría agravarse por sus antecedentes inmediatos. Permanece detenido y a disposición de la Justicia.

Temas

Te puede interesar