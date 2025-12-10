En una resolución unánime, el Tribunal de Impugnación confirmó este miércoles la condena a prisión perpetua contra el ex policía sanjuanino Ricardo Rodríguez, quien en mayo pasado había sido hallado culpable del asesinato del camionero riojano Federico Gastón Orihuela. La decisión dejó sin efecto la apelación presentada por la defensa y ratificó el fallo de primera instancia.
Perpetua confirmada para el ex policía que mató al camionero en Valle Fértil
El Tribunal de Impugnación ratificó la prisión perpetua para Ricardo Rodríguez, ex policía condenado por asesinar de 16 disparos al camionero riojano Federico Orihuela en febrero de 2024.