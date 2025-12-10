"
Perpetua confirmada para el ex policía que mató al camionero en Valle Fértil

El Tribunal de Impugnación ratificó la prisión perpetua para Ricardo Rodríguez, ex policía condenado por asesinar de 16 disparos al camionero riojano Federico Orihuela en febrero de 2024.

En una resolución unánime, el Tribunal de Impugnación confirmó este miércoles la condena a prisión perpetua contra el ex policía sanjuanino Ricardo Rodríguez, quien en mayo pasado había sido hallado culpable del asesinato del camionero riojano Federico Gastón Orihuela. La decisión dejó sin efecto la apelación presentada por la defensa y ratificó el fallo de primera instancia.

Rodríguez había sido condenado por homicidio agravado por abuso de sus funciones como policía, tras una violenta persecución ocurrida en febrero de 2024 en Valle Fértil, episodio en el que la víctima recibió aproximadamente 16 balazos.

La revisión del fallo se realizó en agosto, ante el tribunal integrado por los jueces Renato Roca, Maximiliano Blejman y Eduardo Raed, quienes analizaron los argumentos de la defensa, la Fiscalía de Impugnación y la querella. Tras evaluar actas y fundamentos, notificaron este miércoles que el fallo original se mantiene inalterable.

De esta manera, Rodríguez seguirá alojado en el Servicio Penitenciario Provincial, donde deberá cumplir la totalidad de la pena.

El hecho: una persecución que terminó en tragedia

El crimen ocurrió el 9 de febrero de 2024 en la Ruta Provincial 510, a la altura del kilómetro 20. Todo comenzó cuando un operativo policial intentó radiar un camión Mercedes Benz 1518 conducido por Orihuela, quien recibió la orden de dirigirse a una comisaría del departamento. Sin embargo, el camionero decidió huir.

La fuga desencadenó una persecución policial en la que participaron varios móviles. En ese contexto, Rodríguez efectuó primero disparos de advertencia para obligar al camionero a detenerse. Pero ante la continuidad de la huida, abrió fuego con su arma reglamentaria directamente hacia la cabina del camión.

Los proyectiles impactaron en el torso y las piernas de la víctima, provocando que perdiera el control del vehículo. El camión chocó contra otro automóvil que circulaba en sentido contrario y terminó volcando a un costado de la ruta. Orihuela murió en el acto.

El primer fallo, dictado por los jueces Barbera, Guerrero y León, ya había establecido la pena máxima. Con la confirmación del Tribunal de Impugnación, la condena quedó firme.

