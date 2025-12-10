Perpetua confirmada para el ex policía que mató al camionero en Valle Fértil

De esta manera, Rodríguez seguirá alojado en el Servicio Penitenciario Provincial, donde deberá cumplir la totalidad de la pena.

El hecho: una persecución que terminó en tragedia

El crimen ocurrió el 9 de febrero de 2024 en la Ruta Provincial 510, a la altura del kilómetro 20. Todo comenzó cuando un operativo policial intentó radiar un camión Mercedes Benz 1518 conducido por Orihuela, quien recibió la orden de dirigirse a una comisaría del departamento. Sin embargo, el camionero decidió huir.

La fuga desencadenó una persecución policial en la que participaron varios móviles. En ese contexto, Rodríguez efectuó primero disparos de advertencia para obligar al camionero a detenerse. Pero ante la continuidad de la huida, abrió fuego con su arma reglamentaria directamente hacia la cabina del camión.

image

Los proyectiles impactaron en el torso y las piernas de la víctima, provocando que perdiera el control del vehículo. El camión chocó contra otro automóvil que circulaba en sentido contrario y terminó volcando a un costado de la ruta. Orihuela murió en el acto.

image

El primer fallo, dictado por los jueces Barbera, Guerrero y León, ya había establecido la pena máxima. Con la confirmación del Tribunal de Impugnación, la condena quedó firme.