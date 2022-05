Palma, salidas y privilegios: los padres de Cristina Olivares piden explicaciones

"Tenían una fiesta porque estaba toda la familia. Había más de 20 vehículos. Las hermanas corrían comprando carne, jugos. Increíble, algo de no creer", reclamó el padre de Cristina.

"Dijeron que es un permiso extraordinario y si era así porque no lo comunicaron antes. Miren, está saliendo Palma. Salió todo a la luz porque lo vimos. Que dicen que fue porque los padres estaban enfermos. Mentira, si una semana antes yo lo había visto a su padre en el tractor trabajando. La mujer se venía cómo corría para adentro, para afuera", manifestó este martes.

Por esta razón, solicitó que la Justicia vea la realidad y advierta que los padres de palma no están graves, tal como el informe lo detalla. "Que no mientan porque el sol no se tapa con un dedo. Hoy voy a pedir hablar con la jueza de garantías para que me explique por qué le ha dado esas salidas y por qué no dice sobre las salidas que le dio antes".

También aseguró que el sujeto tiene muchos privilegios dentro del Servicio Penitenciario. "Palma dentro del penal está mejor que yo en mi casa. Hecho un rey, con todos los lujos que puede estar. Eso también lo voy a hablar con la jueza", aseguró.