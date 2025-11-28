"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > abuso

Nueva denuncia por abuso sacude al instituto de Gendarmería en Barreal

Una joven sanjuanina denunció abuso sexual por parte de un aspirante de Gendarmería en Barreal. El caso se suma a otra causa federal previa, ambas con acusaciones de encubrimiento interno y abuso de poder.

Gendarmería Nacional vuelve a quedar bajo fuerte escrutinio tras conocerse una nueva denuncia por abuso sexual y presunto encubrimiento en el Instituto de Formación de Gendarmes “Gendarme Félix Manifiore”, en Barreal. La presentación fue realizada en julio de 2025 ante la UFI Cavig, y apunta contra un aspirante de 22 años. El caso se suma a una investigación federal previa que ya imputó a tres miembros de la fuerza por hechos similares.

Según publicó el medio RealPolitik, la víctima afirmó que el pasado 22 de junio fue agredida sexualmente por el aspirante Ernesto Agustín Figuerreo en un boliche de Calingasta. En su denuncia sostuvo que el joven “se colocó detrás de ella, la tomó de la cintura y frotó su cuerpo contra el suyo”, tras lo cual logró apartarlo golpeándolo con la mano. La mujer aportó testigos, y aseguró que desde entonces la institución la sometió a “hostigamiento y revictimización”.

La situación tomó mayor gravedad cuando la joven denunció que el acusado circuló cerca de su domicilio en un vehículo manejado por el segundo comandante Carlos Ozuna, jefe directo de los aspirantes. Ese movimiento quedó asentado tanto en la denuncia penal como en el formulario de protección. Ozuna admitió por escrito haber trasladado al aspirante fuera del horario administrativo y sin autorización, aunque pidió ser desvinculado del caso y acusó a la denunciante de “imputaciones falsas”.

Te puede interesar...

La mujer también señaló que un informe médico interno de Gendarmería detalla que el acusado presenta “problemas habituales con el consumo de alcohol”. Además cuestionó al área de Género de la fuerza, al sostener que la visitaron para que relatara lo ocurrido pero que luego “se filtraron datos personales y parte del relato”, lo que calificó como una nueva revictimización.

Este episodio se suma a una causa federal que salió a la luz el 17 de noviembre y que investiga abusos sexuales, amenazas, coacción agravada y encubrimiento dentro del mismo instituto entre 2012 y 2018. El denunciante, un exodontólogo de la fuerza, aseguró haber sufrido ataques sexuales y agresiones físicas por parte de Darío Fabián Arco, Gustavo Manuel Aranda y la psicóloga Graciela Parodi Camuñas. Para la Justicia, existen elementos que indican maniobras internas para desacreditar al denunciante y manipular documentación.

En ambos expedientes —uno en la Justicia provincial y otro en el fuero federal— aparecen coincidencias que inquietan a los investigadores: abusos cometidos por integrantes o aspirantes de la fuerza, presuntos movimientos de protección interna, denuncias frenadas y testigos que describen un mismo patrón institucional dentro del centro de formación de Barreal.

Temas

Te puede interesar