Nueva denuncia por abuso sacude al instituto de Gendarmería en Barreal

La mujer también señaló que un informe médico interno de Gendarmería detalla que el acusado presenta “problemas habituales con el consumo de alcohol”. Además cuestionó al área de Género de la fuerza, al sostener que la visitaron para que relatara lo ocurrido pero que luego “se filtraron datos personales y parte del relato”, lo que calificó como una nueva revictimización.

Este episodio se suma a una causa federal que salió a la luz el 17 de noviembre y que investiga abusos sexuales, amenazas, coacción agravada y encubrimiento dentro del mismo instituto entre 2012 y 2018. El denunciante, un exodontólogo de la fuerza, aseguró haber sufrido ataques sexuales y agresiones físicas por parte de Darío Fabián Arco, Gustavo Manuel Aranda y la psicóloga Graciela Parodi Camuñas. Para la Justicia, existen elementos que indican maniobras internas para desacreditar al denunciante y manipular documentación.

En ambos expedientes —uno en la Justicia provincial y otro en el fuero federal— aparecen coincidencias que inquietan a los investigadores: abusos cometidos por integrantes o aspirantes de la fuerza, presuntos movimientos de protección interna, denuncias frenadas y testigos que describen un mismo patrón institucional dentro del centro de formación de Barreal.