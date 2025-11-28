Gendarmería Nacional vuelve a quedar bajo fuerte escrutinio tras conocerse una nueva denuncia por abuso sexual y presunto encubrimiento en el Instituto de Formación de Gendarmes “Gendarme Félix Manifiore”, en Barreal. La presentación fue realizada en julio de 2025 ante la UFI Cavig, y apunta contra un aspirante de 22 años. El caso se suma a una investigación federal previa que ya imputó a tres miembros de la fuerza por hechos similares.
Nueva denuncia por abuso sacude al instituto de Gendarmería en Barreal
Una joven sanjuanina denunció abuso sexual por parte de un aspirante de Gendarmería en Barreal. El caso se suma a otra causa federal previa, ambas con acusaciones de encubrimiento interno y abuso de poder.