Motos: secuestros, irregularidades y un relato que sorprendió a la Policía

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Otro operativo se llevó a cabo sobre Ruta 20, en la zona de Alto Vistoso, en 25 de Mayo. Allí, los uniformados verificaron una motocicleta Honda XR 125 roja y confirmaron que tenía pedido de secuestro activo por hurto agravado desde 2016, solicitado por la Policía de Mendoza.

El dato más llamativo surgió al entrevistar al conductor, un hombre de 63 años, quien aseguró haber adquirido el vehículo hace tres años en una operación poco convencional.

Según su relato, personas desconocidas llegaron en camioneta hasta su casa y le ofrecieron la moto a bajo costo, y la transacción se concretó mediante dinero y la entrega de varios chivos.

El hombre afirmó desconocer el origen ilegal del rodado, aunque ahora quedó vinculado a la causa y deberá dar explicaciones ante la Justicia.

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En otro procedimiento, personal del Cuerpo Especial de Vigilancia intervino en la intersección de 25 de Mayo y Mendoza, en Capital, tras el aviso por una bicicleta abandonada.

Testigos indicaron que un hombre la dejó en el lugar y se retiró sin dar explicaciones. Al no haber denunciante, y por disposición de la fiscalía de turno, se labraron actuaciones de rigor y el rodado fue trasladado a Comisaría 3ª para determinar su procedencia.

Se trata de una bicicleta TOPMEGA REDAL, rodado 29, color negro con detalles naranjas, que permanece bajo resguardo policial.