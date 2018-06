/// Por María Eugenia Vega





Se mantiene el desconcierto y el hermetismo en el caso de la joven (de unos 20 años) que fue encontrada desmembrada en un baldío de Chimbas. Faltando pocos minutos para el mediodía de este lunes, ni la Justicia, ni la Policía recibió denuncias sobre la desaparición de alguna joven. Los caminos investigativos se bifurcan y toman rumbos que abarquen más el caso. Por un lado, la Justicia mandará a revisar el registro de las cámaras de seguridad de la zona en las últimas horas para determinar quién anduvo por el lugar. En tanto, el jefe de Homicidios aguarda en la puerta de la Morgue Judicial algún detalle que permita echarle luz a las dudas del caso. Algún estudio preliminar que pueda revelar alguna pista nueva. Por el momento, no hay confirmación de ADN, según confiaron fuentes ligadas a la investigación, a sanjuan8.com.













Además, Criminalística recolecta rastros y examina evidencia que los acerque a lo ocurrido. Se sabe que los miembros del cuerpo aún no son hallados y que los sabuesos no saben por dónde empezar. Por ahora, esperan resultados para poder mover su próxima pieza; por el momento, un sinfín de interrogantes por responder. Se supo también que, al parecer, la víctima tenía el cabello claro, porque parte quedó en el lugar. No se sabe dónde la mataron, pero el cuerpo podría arrojar indicios y por eso, esperan el informe del médico forense. El jefe de Policía cree que la desfiguraron como una contramedida forense, para que los investigadores tarden en reconocer el cuerpo.













Otro dato que trascendió es que los cortes en el rostro y la fisura de los miembros fueron ejecutados de manera perfecta. Eso acota las posibilidades de la identidad del agresor. Es alguien que sabía perfectamente cómo hacerlo. Entonces, este crimen planificado, con alevosía y saña, resalta su lado sádico y deja en evidencia el perfil del autor, poco a poco.