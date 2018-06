/// Por María Eugenia Vega

Después de respirar hondo y tragar saliva, el jefe de Policía, Luis Martínez, se enfrentó a la prensa para comunicar detalles del aberrante crimen en El Mogote. Explicó que el cuerpo fue encontrado por una vecina en el Callejón Blanco "en la tarde de este domingo" y que luego, fue corroborado por la Policía que llamó a los investigadores para comenzar con las labores criminalísticas. "La mujer estaba desfigurada y creemos que el o los asesinos la dejaron en esas condiciones para que tardemos en identificar el cuerpo", dijo el responsable de la cúpula policial, dejando entre ver que puede haber sospechas de fuga.





Martínez no quiso precisar detalles del cuerpo, pero se sabe que la saña y la alevosía fueron el sello que caracterizó la escena macabra. No tenía brazos, le extrajeron los ojos como se estila en los ritos satánicos, le destrozaron el cráneo y el rostro con una maceta, al parecer, porque tenía restos de ese material en la cabeza. El cuerpo realmente está irreconocible y la violencia ejercida fue extrema. Ahora el médico forense será el encargado de develar ciertos misterios, tales como la manera en la que murió, qué elementos utilizó el asesino (o los asesinos) para matarla, y algún resto en su torso que pueda dar cuenta de dónde fue asesinada. No hay indicios, ni sospechas por estas horas, sólo se sabe que es una joven de unos 20 años que no fue denunciada como extraviada, porque según los investigadores, no hay pedido de búsqueda de ninguna mujer con esas características.