Lo pararon por alcoholemia y descubrieron que lo buscaba la Justicia Federal

El resultado fue positivo, por lo que se labró la infracción correspondiente y se dispuso el secuestro del rodado. Sin embargo, el procedimiento dio un giro inesperado. Al chequear los antecedentes del conductor, los agentes descubrieron que Nievas tenía un pedido de captura con detención directa emitido por un juzgado federal de otra provincia en el marco de una causa por comercialización de estupefacientes.

De inmediato, el hombre fue trasladado a la Comisaría 9ª, donde se corroboró la vigencia del requerimiento judicial. Fuentes policiales señalaron que el prófugo era buscado desde hacía varios años. Tras comunicar la novedad al Juzgado Federal interviniente, se dispuso que el detenido quedara bajo custodia y a disposición de la Justicia.