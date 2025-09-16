Lo que comenzó como un operativo de rutina en el Control Forestal de Caucete terminó con la detención de un prófugo de la Justicia Federal. El domingo, personal de Tránsito realizaba inspecciones en la balanza del lugar cuando identificó a un hombre de apellido Nievas y procedió a efectuarle el test de alcoholemia.
Lo pararon por alcoholemia y descubrieron que lo buscaba la Justicia Federal
