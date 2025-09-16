"
Lo pararon por alcoholemia y descubrieron que lo buscaba la Justicia Federal

Un control de tránsito en el puesto forestal de Caucete derivó en la detención de un hombre con pedido de captura federal por narcotráfico. Había dado positivo en alcoholemia.

Lo que comenzó como un operativo de rutina en el Control Forestal de Caucete terminó con la detención de un prófugo de la Justicia Federal. El domingo, personal de Tránsito realizaba inspecciones en la balanza del lugar cuando identificó a un hombre de apellido Nievas y procedió a efectuarle el test de alcoholemia.

El resultado fue positivo, por lo que se labró la infracción correspondiente y se dispuso el secuestro del rodado. Sin embargo, el procedimiento dio un giro inesperado. Al chequear los antecedentes del conductor, los agentes descubrieron que Nievas tenía un pedido de captura con detención directa emitido por un juzgado federal de otra provincia en el marco de una causa por comercialización de estupefacientes.

De inmediato, el hombre fue trasladado a la Comisaría 9ª, donde se corroboró la vigencia del requerimiento judicial. Fuentes policiales señalaron que el prófugo era buscado desde hacía varios años. Tras comunicar la novedad al Juzgado Federal interviniente, se dispuso que el detenido quedara bajo custodia y a disposición de la Justicia.

Además de la causa federal por narcotráfico, Nievas deberá enfrentar una contravención en San Juan por conducir con alcohol en sangre.

