Lo imputaron por presunta maniobra fraudulenta con tarjeta de un conocido

La UFI de Delitos Informáticos y Estafas investiga una maniobra fraudulenta. El acusado, que tendría problemas psiquiátricos, quedó imputado por estafa pero en libertad.

Un hecho insólito y sospechoso quedó bajo la lupa de la UFI Delitos Informáticos y Estafas. La Justicia investiga a un joven de Rivadavia acusado de usar los datos de la tarjeta VISA de un amigo para adquirir una bicicleta valuada en más de $830.000 en una conocida bicicletería del centro de San Juan.

Según consta en la denuncia, la víctima se enteró de la operación cuando vio reflejado en su cuenta el gasto en tres cuotas de $277.000. Sorprendido, se dirigió al local comercial, ubicado en Avenida Libertador y Jujuy, donde le informaron que la bicicleta había sido retirada por un conocido suyo: J.L.A., un amigo del barrio.

El denunciante relató que días antes habían estado en una reunión con amigos, ocasión en la que el acusado comentó que quería realizar una compra pero no contaba con el dinero suficiente. En ese momento, el denunciante le ofreció su tarjeta Mastercard para ayudarlo, pero la operación no pudo concretarse. Sin embargo, poco después apareció la compra con la Visa, cuyo dueño asegura nunca haber facilitado.

El caso quedó en manos del fiscal Duilio Ejarque y el ayudante fiscal Pablo Ferrer, quienes imputaron al acusado por estafa. Si bien permanece en libertad, la Justicia le impuso la prohibición de acercarse al denunciante y al comercio donde se realizó la compra.

