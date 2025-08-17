Lo imputaron por presunta maniobra fraudulenta con tarjeta de un conocido

Según consta en la denuncia, la víctima se enteró de la operación cuando vio reflejado en su cuenta el gasto en tres cuotas de $277.000. Sorprendido, se dirigió al local comercial, ubicado en Avenida Libertador y Jujuy, donde le informaron que la bicicleta había sido retirada por un conocido suyo: J.L.A., un amigo del barrio.

El denunciante relató que días antes habían estado en una reunión con amigos, ocasión en la que el acusado comentó que quería realizar una compra pero no contaba con el dinero suficiente. En ese momento, el denunciante le ofreció su tarjeta Mastercard para ayudarlo, pero la operación no pudo concretarse. Sin embargo, poco después apareció la compra con la Visa, cuyo dueño asegura nunca haber facilitado.