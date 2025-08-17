Un hecho insólito y sospechoso quedó bajo la lupa de la UFI Delitos Informáticos y Estafas. La Justicia investiga a un joven de Rivadavia acusado de usar los datos de la tarjeta VISA de un amigo para adquirir una bicicleta valuada en más de $830.000 en una conocida bicicletería del centro de San Juan.
Lo imputaron por presunta maniobra fraudulenta con tarjeta de un conocido
La UFI de Delitos Informáticos y Estafas investiga una maniobra fraudulenta. El acusado, que tendría problemas psiquiátricos, quedó imputado por estafa pero en libertad.