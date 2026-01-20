Lo engañó, lo entregó y escapó con el botín: cayó la "viuda negra" de Rawson

Golpes, encierro y robo del uniforme

Los delincuentes escaparon con una computadora, efectos personales, las llaves de la casa y del auto, y hasta el uniforme policial que el hombre conservaba de su etapa en la fuerza. La mujer también se dio a la fuga junto al grupo.

Tras varios minutos, Casas logró liberarse rompiendo una puerta de madera y comenzó a pedir auxilio a los vecinos, ya que la vivienda tenía una reja exterior que no podía abrir. Al lugar llegaron móviles del Comando Radioeléctrico, efectivos de la Comisaría 3ª y Bomberos, quienes debieron forzar la estructura metálica para poder asistirlo.

Allanamientos y detenciones

La investigación quedó a cargo del fiscal Leonardo Villalba, y derivó en allanamientos en Pocito y Rawson, específicamente en el barrio Huarpes y en el barrio La Estación. Allí, el personal policial secuestró elementos denunciados como robados, municiones y varios teléfonos celulares, considerados de interés para la causa.

Con estos procedimientos, la causa dio un giro decisivo y la mujer quedó formalmente detenida, acusada de haber ganado la confianza de la víctima para entregarlo y facilitar el asalto.