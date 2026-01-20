Un violento robo ocurrido durante el fin de semana en Rawson tuvo un avance clave en las últimas horas con la detención de la mujer acusada de haber entregado a la víctima y facilitar el ingreso de los delincuentes. Se trata de Gisela Sarmiento, de 35 años, señalada como la “viuda negra” del caso. También fue detenido Arturo Núñez, presunto cómplice.
Lo engañó, lo entregó y escapó con el botín: cayó la "viuda negra" de Rawson
Un policía retirado de 62 años fue golpeado, encerrado en el baño y desvalijado en su casa de Rawson tras confiar en una mujer con la que mantenía una relación. Ella fue detenida, junto a otro sospechoso.