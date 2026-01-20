"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > viuda negra

Lo engañó, lo entregó y escapó con el botín: cayó la "viuda negra" de Rawson

Un policía retirado de 62 años fue golpeado, encerrado en el baño y desvalijado en su casa de Rawson tras confiar en una mujer con la que mantenía una relación. Ella fue detenida, junto a otro sospechoso.

Un violento robo ocurrido durante el fin de semana en Rawson tuvo un avance clave en las últimas horas con la detención de la mujer acusada de haber entregado a la víctima y facilitar el ingreso de los delincuentes. Se trata de Gisela Sarmiento, de 35 años, señalada como la “viuda negra” del caso. También fue detenido Arturo Núñez, presunto cómplice.

La víctima es un sargento retirado de la Policía, de 62 años, identificado como Casas, quien relató que mantenía una relación sentimental con la mujer desde hacía un tiempo. El sábado por la noche la invitó a su vivienda, ubicada en Villa Lerga, y todo transcurría con normalidad hasta la madrugada.

Según la reconstrucción del hecho, cerca de las 4 de la mañana la mujer se levantó y abrió la puerta principal de la casa, permitiendo el ingreso de tres o cuatro hombres. Los asaltantes se abalanzaron sobre el expolicía, lo golpearon, lo redujeron y lo encerraron en el baño, mientras revisaban la vivienda.

Te puede interesar...

Golpes, encierro y robo del uniforme

Los delincuentes escaparon con una computadora, efectos personales, las llaves de la casa y del auto, y hasta el uniforme policial que el hombre conservaba de su etapa en la fuerza. La mujer también se dio a la fuga junto al grupo.

Tras varios minutos, Casas logró liberarse rompiendo una puerta de madera y comenzó a pedir auxilio a los vecinos, ya que la vivienda tenía una reja exterior que no podía abrir. Al lugar llegaron móviles del Comando Radioeléctrico, efectivos de la Comisaría 3ª y Bomberos, quienes debieron forzar la estructura metálica para poder asistirlo.

Allanamientos y detenciones

La investigación quedó a cargo del fiscal Leonardo Villalba, y derivó en allanamientos en Pocito y Rawson, específicamente en el barrio Huarpes y en el barrio La Estación. Allí, el personal policial secuestró elementos denunciados como robados, municiones y varios teléfonos celulares, considerados de interés para la causa.

Con estos procedimientos, la causa dio un giro decisivo y la mujer quedó formalmente detenida, acusada de haber ganado la confianza de la víctima para entregarlo y facilitar el asalto.

Temas

Te puede interesar