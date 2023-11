Ladrones ingresaron a una casa de fin de semana y se llevaron el cubre pileta

Este cubre pileta había sido colocado solo hace unos días, tras varios meses de ahorro familiar. “Estuvimos en mi casa hasta las 23.30 de la noche del lunes y a las 00.30 ingresaron dos sujetos y en una hora lograron llevarse la carpa”, dijo la víctima indignada.

Estoy harto es la segunda vez que me roban. Ya me pensé en vender lo que tanto amo Estoy harto es la segunda vez que me roban. Ya me pensé en vender lo que tanto amo

La familia ya realizó la denuncia en el área de Robos y Hurtos de la Policía de San Juan y por estas horas se encuentran investigando el caso.

Otros vecinos damnificados

En la misma zona del robo, otros vecinos contaron que también han sido víctimas de robos por las mismas dos personas. De acuerdo a lo que informaron, hay más de 200 personas vecinas del Médano de Oro que han manifestado que en las últimas semanas también han sido atacadas por los delincuentes.