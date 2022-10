La torturó por horas, le colocó un cinto en el cuello y fue liberado en un juicio abreviado

El grave episodio ocurrió el 1 de mayo cuando Norberto Antonio Rodríguez comenzó a gritarle a su novia. Luego la insultó, empujó y una vez que estaba en el piso le propinó una serie de patadas en la espalda. Después de eso, la mujer fue torturada hasta que el abusador decidió que fueran a comer a su madre.

Después del almuerzo regresó junto a la víctima a su casa y le ató un cinto en cuello y obligó a que se desnude. También la apretó hasta el punto de dejarla sin respiración.

No obstante, una semana después de esa salvaje agresión, nuevamente comenzó a golpear a su novia. “Luego la arrojó al piso y le propinó punta pies en la cabeza y en las piernas, donde le manifestó "TE VOY A MATAR". Luego, en fecha 28/09/2022, el imputado se comunicó vía telefónica desde su celular al celular de la víctima a quien le expresó: "ME HAN AGARRADO A TIROS LA CASA, VOY A CONSEGUIR DOS ARMAS Y DESPUÉS VOY A IR A HABLAR CON VOS". Transcurridas dos horas más aproximadamente, le volvió a llamar y le manifestó: "SOS VOS LA QUE HA QUEDADO CON ELLOS PARA ROBARME, VOS YA NO TENÉS VIDA, TE MATO", fue el último episodio de violencia que toleró la mujer y finalmente lo denunció en el CAVIG.

Horas atrás, Rodríguez aceptó el juicio abreviado y fue apenas condenado a seis meses de prisión condicional.