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Encontraron con vida a Amelia González, la mujer que era intensamente buscada

Amelia González, de 79 años, era buscada desde el día domingo cuando un sobrino dio aviso a la Policía.

Amelia González, de 79 años, fue encontrada con vida entre unos matorrales, en inmediaciones de calle Aranda y Ruta 40, en Sarmiento, luego de un importante operativo de búsqueda que se había iniciado el domingo. La mujer fue hallada por efectivos policiales que realizaban rastrillajes a pie a la vera de la ruta y debió ser trasladada al hospital con un cuadro de hipotermia.

Según la información aportada por el comisario Marcelo LLanos, la mujer estaba acurrucada y con la ropa muy húmeda cuando fue localizada. Tras el hallazgo, recibió asistencia en el lugar y posteriormente fue trasladada al hospital para su atención médica.

La búsqueda había comenzado el domingo, cuando un sobrino de González dio aviso a las autoridades sobre su desaparición. La mujer presenta problemas de salud mental, una situación que motivó la preocupación de sus familiares y el despliegue de un operativo para dar con su paradero.

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El procedimiento incluyó un importante rastrillaje en la zona, con la participación de alrededor de 70 efectivos que recorrieron distintos sectores para intentar localizarla.

Finalmente, una patrulla policial que realizaba tareas a pie logró encontrarla entre la vegetación, a la vera de la Ruta 40.

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