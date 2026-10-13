Encontraron con vida a Amelia González, la mujer que era intensamente buscada

Según la información aportada por el comisario Marcelo LLanos, la mujer estaba acurrucada y con la ropa muy húmeda cuando fue localizada. Tras el hallazgo, recibió asistencia en el lugar y posteriormente fue trasladada al hospital para su atención médica.

La búsqueda había comenzado el domingo, cuando un sobrino de González dio aviso a las autoridades sobre su desaparición. La mujer presenta problemas de salud mental, una situación que motivó la preocupación de sus familiares y el despliegue de un operativo para dar con su paradero.