Amelia González, de 79 años, fue encontrada con vida entre unos matorrales, en inmediaciones de calle Aranda y Ruta 40, en Sarmiento, luego de un importante operativo de búsqueda que se había iniciado el domingo. La mujer fue hallada por efectivos policiales que realizaban rastrillajes a pie a la vera de la ruta y debió ser trasladada al hospital con un cuadro de hipotermia.
Encontraron con vida a Amelia González, la mujer que era intensamente buscada
Amelia González, de 79 años, era buscada desde el día domingo cuando un sobrino dio aviso a la Policía.