Condenaron a prisión efectiva a un hombre por asaltar a dos alumnas en Chimbas

De acuerdo con la acusación, el hombre tomó a una de las menores del cuello y la arrojó al suelo. Luego, exhibió un elemento punzante y la amenazó con matarla si se resistía o gritaba.

En medio del ataque, rompió el pantalón de la otra estudiante a la altura del bolsillo y le sustrajo un teléfono celular iPhone 12, para luego escapar del lugar.

Tras el asalto, las menores lograron pedir ayuda al padre de una de ellas, quien salió en su vehículo junto a las jóvenes para buscar al sospechoso. Durante el recorrido, mantuvieron comunicación con el servicio de emergencias 911.

La búsqueda permitió identificar al presunto autor cuando ingresó a una vivienda ubicada sobre calle Aberastain, entre Chaco y Azcuénaga. Allí aguardaron la llegada de efectivos del Comando Radioeléctrico Norte.

Al ingresar al domicilio, los policías encontraron a Reinoso Cortez en una habitación. Según la investigación, habría intentado ocultar la ropa que llevaba durante el asalto y cambiarse la remera para evitar ser identificado.

Durante el procedimiento, los efectivos encontraron entre sus pertenencias el teléfono celular denunciado como robado. Sin embargo, el elemento punzante que habría utilizado para amenazar a las estudiantes no pudo ser localizado.

El episodio tuvo lugar a unos 50 metros de la Comisaría 17.ª, en Chimbas. Tras la aprehensión, los efectivos trasladaron el procedimiento a la sede policial con el objetivo de resguardar a las víctimas y al personal interviniente, teniendo en cuenta que las jóvenes son menores de edad y vecinas de la zona.