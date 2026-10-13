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Condenaron a prisión efectiva a un hombre por asaltar a dos alumnas en Chimbas

Maico Reinoso Cortez recibió una condena mediante un juicio abreviado por un hecho ocurrido el 28 de septiembre. El acusado amenazó a dos menores de edad y le robó el celular a una de ellas. Fue declarado reincidente y se dispuso su prisión preventiva.

Un hombre identificado como Maico Reinoso Cortez fue condenado a diez meses de prisión de cumplimiento efectivo tras acordar un juicio abreviado por el asalto a dos alumnas del Colegio Andacollo, en el departamento de Chimbas. Además, la resolución judicial incluyó la declaración de reincidencia y el dictado de la prisión preventiva.

El hecho ocurrió el 28 de septiembre de 2026, alrededor de las 10, cuando dos estudiantes menores de edad salieron del establecimiento educativo y caminaban por las calles Rodríguez y Chaco, en dirección a calle Aberastain.

Según la reconstrucción del caso, Reinoso Cortez se acercó a las jóvenes con la excusa de preguntarles dónde podía cargar la tarjeta SUBE. En ese momento, habría aprovechado la escasa circulación de personas para atacar a una de ellas.

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De acuerdo con la acusación, el hombre tomó a una de las menores del cuello y la arrojó al suelo. Luego, exhibió un elemento punzante y la amenazó con matarla si se resistía o gritaba.

En medio del ataque, rompió el pantalón de la otra estudiante a la altura del bolsillo y le sustrajo un teléfono celular iPhone 12, para luego escapar del lugar.

Tras el asalto, las menores lograron pedir ayuda al padre de una de ellas, quien salió en su vehículo junto a las jóvenes para buscar al sospechoso. Durante el recorrido, mantuvieron comunicación con el servicio de emergencias 911.

La búsqueda permitió identificar al presunto autor cuando ingresó a una vivienda ubicada sobre calle Aberastain, entre Chaco y Azcuénaga. Allí aguardaron la llegada de efectivos del Comando Radioeléctrico Norte.

Al ingresar al domicilio, los policías encontraron a Reinoso Cortez en una habitación. Según la investigación, habría intentado ocultar la ropa que llevaba durante el asalto y cambiarse la remera para evitar ser identificado.

Durante el procedimiento, los efectivos encontraron entre sus pertenencias el teléfono celular denunciado como robado. Sin embargo, el elemento punzante que habría utilizado para amenazar a las estudiantes no pudo ser localizado.

El episodio tuvo lugar a unos 50 metros de la Comisaría 17.ª, en Chimbas. Tras la aprehensión, los efectivos trasladaron el procedimiento a la sede policial con el objetivo de resguardar a las víctimas y al personal interviniente, teniendo en cuenta que las jóvenes son menores de edad y vecinas de la zona.

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