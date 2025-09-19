La Justicia desestimó la denuncia de la Liga Sanjuanina contra casinos online

El planteo, que llevaba la firma del presidente Juan Valiente y del secretario Vicente Mancuso, apuntaba a dos ejes: el uso sin autorización de los escudos de los clubes locales en sitios como BPlay, XBet y Celu Apuestas, y la sospecha de que menores de edad podían estar apostando. También se deslizó la posibilidad de arreglos de partidos, tras el escandaloso encuentro de mayo entre Sportivo Desamparados y Peñarol, con cuatro penales, tres expulsiones y más de 15 minutos de adición, que motivó una investigación interna de la propia Liga.

Sin embargo, el fiscal consideró que “el uso de escudos o logos puede derivar en un conflicto administrativo o de derecho civil, pero no hay elementos para configurar una estafa”. Tampoco se hallaron pruebas de un perjuicio económico directo ni de participación de menores en las apuestas. La lista de personas que la Liga propuso como testigos fue incorporada al expediente, pero no aportó información que permitiera avanzar en imputaciones.