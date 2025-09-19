La denuncia penal que la Liga Sanjuanina de Fútbol había presentado en julio contra varias plataformas de apuestas online quedó archivada esta semana. La Unidad Fiscal de Estafas y Delitos Informáticos, a cargo de Nicolás Alvo, concluyó que la presentación “no configura delito penal alguno” y ordenó el cierre de las actuaciones, decisión que fue notificada al abogado de la entidad, Ezequiel Zamora Doblas.
La Justicia desestimó la denuncia de la Liga Sanjuanina contra casinos online
El fiscal de Estafas y Delitos Informáticos, Nicolás Alvo, resolvió que la presentación no configura delito penal. La Liga analizaba el uso de escudos de clubes en plataformas de apuestas y sospechas de arreglo de partidos.