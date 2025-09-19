"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > Justicia

La Justicia desestimó la denuncia de la Liga Sanjuanina contra casinos online

El fiscal de Estafas y Delitos Informáticos, Nicolás Alvo, resolvió que la presentación no configura delito penal. La Liga analizaba el uso de escudos de clubes en plataformas de apuestas y sospechas de arreglo de partidos.

La denuncia penal que la Liga Sanjuanina de Fútbol había presentado en julio contra varias plataformas de apuestas online quedó archivada esta semana. La Unidad Fiscal de Estafas y Delitos Informáticos, a cargo de Nicolás Alvo, concluyó que la presentación “no configura delito penal alguno” y ordenó el cierre de las actuaciones, decisión que fue notificada al abogado de la entidad, Ezequiel Zamora Doblas.

El planteo, que llevaba la firma del presidente Juan Valiente y del secretario Vicente Mancuso, apuntaba a dos ejes: el uso sin autorización de los escudos de los clubes locales en sitios como BPlay, XBet y Celu Apuestas, y la sospecha de que menores de edad podían estar apostando. También se deslizó la posibilidad de arreglos de partidos, tras el escandaloso encuentro de mayo entre Sportivo Desamparados y Peñarol, con cuatro penales, tres expulsiones y más de 15 minutos de adición, que motivó una investigación interna de la propia Liga.

Sin embargo, el fiscal consideró que “el uso de escudos o logos puede derivar en un conflicto administrativo o de derecho civil, pero no hay elementos para configurar una estafa”. Tampoco se hallaron pruebas de un perjuicio económico directo ni de participación de menores en las apuestas. La lista de personas que la Liga propuso como testigos fue incorporada al expediente, pero no aportó información que permitiera avanzar en imputaciones.

Te puede interesar...

Durante la investigación se enviaron oficios a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), a la Caja de Acción Social y a la AFIP —hoy ARCA— para chequear la legalidad de las plataformas, pero las respuestas no modificaron el rumbo del caso. Con la desestimación, la causa penal queda cerrada en San Juan, aunque no se descarta que la entidad continúe por otras vías.

El abogado querellante dejó abierta la posibilidad de reclamos civiles o administrativos por uso indebido de imagen o derechos de marca. Mientras tanto, el episodio que encendió las alarmas, aquel partido de alto voltaje entre Desamparados y Peñarol, sigue siendo recordado en el fútbol sanjuanino como el punto de partida de una denuncia que, al menos en el fuero penal, ya llegó a su fin.

Temas

Te puede interesar