La familia de Leila marchó para pedir justicia por la muerte de la joven

Ni la lluvia impidió que la familia y amigos de Leila Rodríguez marcharan hasta Tribunales para pedir justicia por el homicidio de la joven. Abrazados los padres de la chica encabezaron, en silencio, la caminata.

En las escalinatas de la sede judicial, Paula Morales (madre de Leila) habló con Canal 8. La mujer volvió a pedir que quien sea el culpable pague con una condena ejemplar en la cárcel. "Que lo condenen a perpetua. No a 25 años y que después en 10 o 15 años este en la calle por buena conducta", sostuvo Morales.

El único detenido por el crimen, hasta el momento, es Esteban William Pacheco expareja de la víctima y padre de Ambar, la hija de Leila. Según trascendió él habría confesado en sede policial que fue el autor del crimen. Esta declaración deberá ser ratificada, este martes, antes el juez Guillermo Adárvez, de lo contrario esto no tendrá validez.

Al respecto de esto Paula y su madre aclararon que a ellas no les han dicho nada y que recién mañana tendrán más información. "Al principio dije que él no podía ser pero en estos momentos no tengo el no tan rotundo como al principio. Sí él fue debe haberla matado por celos, no me imagino por otra casa".

Leila Rodríguez, fue hallada sin vida el miércoles en la siesta en un baldío en inmediaciones de RP 60, en Ullum. Según la autopsia la joven murió desangrada producto de las tres puñaladas que recibió (una en la espalda y dos en el tórax).