"Desconozco si consume o consumía sustancias, la prueba de la carta escrita por su puño y letra fue contundente", dijo el abogado defensor de Rosa Agüero, Aníbal Juárez, sobre lo que le confió Vanesa Sánchez a sanjuan8.com, tras conocerse la existencia de la carta que probaría la entrega voluntaria de la beba por parte de la denunciante. "Entonces, no hay delito de "robo" como dijo ella en su primer momento. La denuncia infundada que dio inicio a todo, contempla un matiz importante. Esto es lo que hizo que mi defendida y su médico estuvieran detenidos", con esta frase, el abogado que defiende a la mujer que fue acusada de apropiarse de Silvina Agüero, quien ahora tiene 20 años, resumió la intención de hacer que Sánchez responda en consecuencia de sus actos.









"No quiero adelantar estrategias ni planteos, pero puedo decir que seguiremos trabajando como hicimos para desvirtuar la calificación penal y el cambio de carátula. No puedo ventilar cómo voy a seguir porque esto es como un juego de ajedrez", manifestó Juárez a sanjuan8.com. Asimismo, el abogado explicó que cuando comenzó el proceso aportaron el escrito para certificar que Rosa no se llevó a la fuerza a la niña que crió como su hija, a quien siempre le contó la verdad sobre su identidad. "Esto no es como ir a la feria de las pulgas y regalar un perrito. Ahora hay que ver qué responsabilidad le cabe a la señora Sánchez", lanzó.













La posición defensiva de Agüero es clara por estas horas. Con el documento en mano que certifica que existió el consentimiento de la madre de la bebé para entregarla, su abogado reafirmó: "Es cierto que mi defendida actuó indebidamente por no haber seguido el procedimiento legal, tampoco lo hizo la mamá biológica"; lo que falta en este proceso es echarle luz a los dos delitos que quedan pendientes: falsificación de documento y supresión de identidad. Sobre eso, Juárez sostiene que son dos hechos que no prescriben y con una estrategia en puerta asumió: "Sólo queremos que se haga justicia y como se están dando las cosas, vamos por ese camino".