Quedaron libres los acusados del supuesto robo a una beba de hace 20 años

Las pericias realizadas a una carta que se presentó como prueba para certificar que Vanesa Sánchez, la mujer que denunció que hace 20 años le robaron a su baba, había entregado a la niña voluntariamente, salió a favor de la defensa de la mujer acusada del robo. Fue Rosa Agüero quien presentó esa documentación para demostrar que ella no se apropió de su hija y que la crió con el consentimiento de su madre biológico. Por esta evidencia que le dio la razón, el juez Leopoldo Rago Gallo decidió liberarla bajo fianza, imponiéndole un monto de $20.000. Lo mismo hizo con el médico Celestino Elías, quien fue acusado de firmar el acta de nacimiento a nombre de Rosa Agüero. A este hombre le impusieron una caución de $50.000.





Ahora, zafaron del delito de apropiación de identidad porque se comprobó que la letra de la carta presentada por Rosa correspondía indefectiblemente a Vanesa. En este documento privado ella habría reconocido que la voluntad de entregar a su propia hija. Sin embargo, la Justicia todavía debe dejar en claro qué sucederá con los otros dos delitos menores que se le imputaron a Agüero y a Elías: falsificación de documento y supresión de identidad. Porque es real que la joven que hoy tiene 20 años, Silvana Agüero, tenía otro nombre y fue cambiado por disposición de la mujer que la crió. Los papeles que se realizaron para que todo pareciera real fueron firmados por el médico que estuvo detenido.





Lo cierto es que Silvina defiende a su madre Rosa. En una nota que dio a Canal 8, la joven aseguró que "jamás me robaron o secuestraron, desde muy chica sé que mi mamá me cambió la identidad, me lo contó como un cuento desde que tenía 4 años hasta que una vez me dijo que la nena de esa historia era yo". También apuntó que tiene muy en claro que su madre biológica "la quiso abortar en el 7° mes de gestación".