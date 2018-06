La mujer que denunció el robo de su beba: "Yo no escribí esa carta y si lo hice, me drogaron"

/// Por María Eugenia Vega





"Yo no me acuerdo de haber escrito esa carta. Yo no la escribí. Sino ¿pará voy a asentar a la beba a mi nombre? Si hubiera sido una nota escrita con mi consentimiento, como dicen, ¿Para qué hacer lo que hicieron? Si te estoy entregando una niña, ¿Por qué hacerla pasar por muerta y después firmar un acta de nacimiento?", fueron las primeras palabras de Vanesa Sánchez, la mujer que denunció que hace 20 años le robaron a su hija. Lo hizo luego de haberse enterado que el juez Federal Leopoldo Rago Gallo, que instruye la causa, definiera dejar libre a la acusada Rosa Agüero y al médico que firmó los documentos de la niña, Celestino Elías. Esto se produjo porque el magistrado advirtió que las pericias caligráficas aplicadas a una carta escrita, que guardaba Rosa y presentó como elemento probatorio, había sido escrita con puño y letra de la denunciante. En ese documento, que no fue certificado, Sánchez habría declarado la entrega voluntaria de la menor.









Como ese documento no tiene sustento legal, la Justicia entiende que no hubo una adopción bajo los términos correspondientes, pero sí existió un consentimiento por parte de Sánchez, por eso dejó caer una de las calificaciones de la causa, la más grave que implicaba al menos 10 años de prisión, que es la apropiación de menores. Entonces, se entiende que no hubo robo, por eso dejó libre a Rosa Agüero y a Elías, porque las dos causas que quedan pendientes: "supresión de identidad y falsificación de documentos", son excarcelables. En las últimas horas, el titular del juzgado Federal los liberó bajo una caución real de $20.000 y $50.000, respectivamente.