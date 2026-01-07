Del intento de robo al caos: violencia juvenil sacudió a Marquesado

En medio del operativo, la familia del menor atacado denunció que el adolescente habría recibido impactos de balas de goma durante el accionar policial, aunque esa versión no fue confirmada oficialmente. También circuló una supuesta herida de arma blanca, pero no existe denuncia formal que respalde esa información.

La tensión volvió a recrudecer en la madrugada del miércoles, cuando se produjo un ataque contra una vivienda conocida en la zona como “La Casona”, donde residiría uno de los jóvenes señalados en el enfrentamiento inicial. Ese episodio incrementó el temor vecinal ante una seguidilla de hechos violentos.

Los disturbios dejaron importantes daños materiales en viviendas y vehículos estacionados, situación que quedó registrada en videos grabados por vecinos y difundidos en redes sociales.

Ante este escenario, la Policía de San Juan desplegó un operativo nocturno con participación de GAM, Infantería y GERAS, con el objetivo de garantizar la seguridad y prevenir nuevos choques entre los grupos juveniles.

Desde la comunidad reiteraron el pedido de mayor presencia policial sostenida y medidas concretas, al advertir que la violencia se repite y que la participación de menores de edad complejiza la respuesta y la prevención.