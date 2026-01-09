Golpe exprés en Pocito: cámaras captaron un robo de casi $6 millones

Una vez dentro, los ladrones actuaron con extrema rapidez. Se llevaron dos máquinas cortadoras de fiambre, balanzas, dos medias reses, bebidas alcohólicas y otros elementos de valor, conformando un botín estimado en casi 6 millones de pesos.

image

Toda la secuencia quedó registrada por el sistema de videovigilancia del comercio. En las imágenes se observa cómo los delincuentes cargan la mercadería y huyen a toda velocidad en el vehículo que los esperaba afuera.

La propietaria del local, Micaela Fernández, explicó que el robo ocurrió alrededor de las 5.45, antes de que comenzara la jornada laboral. Al activarse la alarma, ella y su pareja se dirigieron al negocio, pero cuando llegaron los ladrones ya habían escapado.

Pese al golpe, y gracias a la solidaridad de amigos, el comercio logró abrir sus puertas ese mismo día con maquinaria prestada. El hecho ocurrió en un momento especial: este sábado 10 de enero, la verdulería celebraba su sexto aniversario, una fecha que quedó opacada por el delito.

Fernández manifestó su frustración al señalar que se trata del segundo robo de gran magnitud en dos años y denunció la escasa presencia policial en la zona, donde comerciantes y vecinos aseguran que los hechos delictivos se repiten.

El caso quedó en manos de la UFI Delitos contra la Propiedad, que analiza las grabaciones y busca cámaras de la zona para identificar la patente del vehículo utilizado en la fuga. En el lugar trabajó personal de la Comisaría 7ª.