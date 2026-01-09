Golpe exprés en Pocito: cámaras captaron un robo de casi $6 millones
Un grupo de delincuentes robó mercadería, carne y equipos por casi $6 millones en una verdulería de Pocito. El hecho duró poco más de dos minutos y quedó filmado.
La inseguridad volvió a sacudir a Pocito con un robo millonario que quedó registrado por cámaras de seguridad. Durante la madrugada de este viernes, una verdulería ubicada sobre avenida Aberastain al 950 fue desvalijada en apenas dos minutos por una banda integrada por al menos cuatro delincuentes.
El hecho ocurrió minutos antes de las 6 de la mañana en el local “Benjamín Frutas y Verduras”. Según relataron los damnificados, tres personas encapuchadas y con el rostro cubierto ingresaron al comercio tras dañar los candados de una de las puertas, mientras un cuarto sospechoso aguardaba en un automóvil para facilitar la fuga.
Un detalle llamó la atención de los propietarios y de los investigadores: si bien los candados estaban dañados, la puerta fue abierta sin signos claros de haber sido forzada, lo que despertó sospechas y no descarta la posible participación de alguien con conocimiento previo del lugar.
Una vez dentro, los ladrones actuaron con extrema rapidez. Se llevaron dos máquinas cortadoras de fiambre, balanzas, dos medias reses, bebidas alcohólicas y otros elementos de valor, conformando un botín estimado en casi 6 millones de pesos.
Toda la secuencia quedó registrada por el sistema de videovigilancia del comercio. En las imágenes se observa cómo los delincuentes cargan la mercadería y huyen a toda velocidad en el vehículo que los esperaba afuera.
La propietaria del local, Micaela Fernández, explicó que el robo ocurrió alrededor de las 5.45, antes de que comenzara la jornada laboral. Al activarse la alarma, ella y su pareja se dirigieron al negocio, pero cuando llegaron los ladrones ya habían escapado.
Pese al golpe, y gracias a la solidaridad de amigos, el comercio logró abrir sus puertas ese mismo día con maquinaria prestada. El hecho ocurrió en un momento especial: este sábado 10 de enero, la verdulería celebraba su sexto aniversario, una fecha que quedó opacada por el delito.
Fernández manifestó su frustración al señalar que se trata del segundo robo de gran magnitud en dos años y denunció la escasa presencia policial en la zona, donde comerciantes y vecinos aseguran que los hechos delictivos se repiten.
El caso quedó en manos de la UFI Delitos contra la Propiedad, que analiza las grabaciones y busca cámaras de la zona para identificar la patente del vehículo utilizado en la fuga. En el lugar trabajó personal de la Comisaría 7ª.