Golpeó a un policía en un recital: su castigo incluye dar clases de folclore

Los hechos se produjeron alrededor de las 4 de la madrugada del domingo 15 de marzo, en el lateral de la Ruta 40, entre calles 6 y 7, en Pocito. Mallea fue sorprendido orinando en una zona enrejada del predio. Personal policial que se encontraba de servicio en el lugar se acercó a pedirle que usara los baños químicos disponibles. Sin mediar palabra, el acusado reaccionó con un golpe de puño en el rostro al efectivo, dejándolo noqueado por unos segundos.

Ante la situación, Mallea intentó escabullirse entre la multitud, pero fue interceptado por el compañero del policía agredido. Cuando lo llevaban al móvil policial, el detenido volvió a intentar agredir al efectivo, esta vez causando la rotura del chaleco que llevaba puesto. Finalmente, fue reducido, esposado y trasladado al patrullero.