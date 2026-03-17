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Golpeó a un policía en un recital: su castigo incluye dar clases de folclore

Raúl Mallea golpeó a un policía durante el recital de Q'Lokura en el Estadio Bicentenario y cerró su causa con una probation: deberá pagar $200.000 y dar clases de folclore como trabajo comunitario.

Un incidente violento ocurrido durante el recital de la banda cuartetera Q'Lokura en la madrugada del domingo tuvo este lunes su resolución judicial. Raúl Mallea, el hombre que golpeó a un policía mientras se desarrollaba el show en el estacionamiento del Estadio Bicentenario, acordó una suspensión de juicio a prueba —conocida como probation— por el término de un año.

Los hechos se produjeron alrededor de las 4 de la madrugada del domingo 15 de marzo, en el lateral de la Ruta 40, entre calles 6 y 7, en Pocito. Mallea fue sorprendido orinando en una zona enrejada del predio. Personal policial que se encontraba de servicio en el lugar se acercó a pedirle que usara los baños químicos disponibles. Sin mediar palabra, el acusado reaccionó con un golpe de puño en el rostro al efectivo, dejándolo noqueado por unos segundos.

Ante la situación, Mallea intentó escabullirse entre la multitud, pero fue interceptado por el compañero del policía agredido. Cuando lo llevaban al móvil policial, el detenido volvió a intentar agredir al efectivo, esta vez causando la rotura del chaleco que llevaba puesto. Finalmente, fue reducido, esposado y trasladado al patrullero.

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La actuación judicial

Ante lo ocurrido, los efectivos consultaron a la Unidad de Abordaje Territorial. El referente, el Dr. Francisco Montaño, dispuso la presencia del Ayudante Fiscal de turno, el Dr. Gustavo Mendoza, quien se hizo presente en el lugar y tomó contacto con el Fiscal de turno, el Dr. Fernando Bonomo. Este último ordenó dar inicio al Procedimiento Especial de Flagrancia. A Mallea se le informó que quedaría detenido, vinculado a un legajo de flagrancia, el delito que se le imputaba y su derecho a guardar silencio y designar defensor.

La causa tramitó ante el Fiscal Dr. Francisco Micheltorena y la Ayudante Fiscal Dra. Liliam Mari, por los delitos de lesiones y daño. El acuerdo de probation, por un año, establece tres condiciones: una reparación simbólica de $100.000 destinada a la víctima —el policía agredido—, otros $100.000 a la cuenta del Gobierno Provincial, y 40 horas de trabajo comunitario a cumplir en tres meses, que deberá consistir en el dictado de clases de folclore.

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