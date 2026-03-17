Un incidente violento ocurrido durante el recital de la banda cuartetera Q'Lokura en la madrugada del domingo tuvo este lunes su resolución judicial. Raúl Mallea, el hombre que golpeó a un policía mientras se desarrollaba el show en el estacionamiento del Estadio Bicentenario, acordó una suspensión de juicio a prueba —conocida como probation— por el término de un año.
Golpeó a un policía en un recital: su castigo incluye dar clases de folclore
Raúl Mallea golpeó a un policía durante el recital de Q'Lokura en el Estadio Bicentenario y cerró su causa con una probation: deberá pagar $200.000 y dar clases de folclore como trabajo comunitario.