Fuego en Ruta 40: llamas de más de 30 metros destruyeron parte de una finca

image

El siniestro afectó aproximadamente 15 palmeras, un cañaveral y una pieza destinada a depósito, aunque en ese momento no contenía materiales inflamables. Gracias a la rápida intervención de los Bomberos Voluntarios de Pocito, se logró controlar el fuego y evitar su expansión hacia dos viviendas y un galpón cercanos.

image

La familia afectada, propietaria de la finca, quedó en estado de shock. La propiedad pertenece a Marta Beatriz Gómez, mientras que parte de la tierra afectada corresponde al Sr. Javier Ruiz.