Fuego en Ruta 40: llamas de más de 30 metros destruyeron parte de una finca

Durante la tarde del jueves, un incendio de grandes dimensiones se desató en Ruta 40 entre calles 10 y 11, afectando cañaverales, palmeras y un depósito. Bomberos lograron controlarlo a tiempo.

Durante la tarde del jueves 14 de agosto, se desató un incendio de gran magnitud en un sector de la Ruta Nacional 40, entre calles 10 y 11, en el departamento Pocito. Según los vecinos, las llamas alcanzaban más de 30 metros de altura.

image

El siniestro afectó aproximadamente 15 palmeras, un cañaveral y una pieza destinada a depósito, aunque en ese momento no contenía materiales inflamables. Gracias a la rápida intervención de los Bomberos Voluntarios de Pocito, se logró controlar el fuego y evitar su expansión hacia dos viviendas y un galpón cercanos.

image

La familia afectada, propietaria de la finca, quedó en estado de shock. La propiedad pertenece a Marta Beatriz Gómez, mientras que parte de la tierra afectada corresponde al Sr. Javier Ruiz.

Hasta el momento no se reportaron heridos, y los bomberos continúan trabajando para asegurar que el fuego esté completamente extinguido y no represente un peligro para la zona.

