Fuego en Ruta 40: llamas de más de 30 metros destruyeron parte de una finca
Durante la tarde del jueves, un incendio de grandes dimensiones se desató en Ruta 40 entre calles 10 y 11, afectando cañaverales, palmeras y un depósito. Bomberos lograron controlarlo a tiempo.