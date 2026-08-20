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Engañó a su tía, sacó préstamos a su nombre y deberá devolver $11,5 millones

La víctima había prestado su celular a su sobrina para resolver un supuesto problema con Naranja X. Meses después descubrió préstamos, compras y movimientos que no había autorizado. Los dos acusados deberán devolverle más de $11,5 millones en 24 cuotas.

Una sanjuanina descubrió que habían sacado préstamos y realizado operaciones financieras a su nombre sin su consentimiento. La investigación judicial apuntó contra su sobrina, Débora del Valle Andrade, y la pareja de esta, Diego José Luna, quienes ahora deberán afrontar una reparación económica de $11.550.078,72.

El caso llegó este jueves a una audiencia de reparación integral ante el juez Sergio Fabio López Marti, luego de una investigación de la UFI Delitos Informáticos y Estafas. La causa se inició a partir de la denuncia de Graciela del Carmen, quien relató que a fines de julio de 2024 su sobrina le había pedido ayuda para solucionar un inconveniente con la aplicación Naranja X.

Para hacerlo, Andrade ingresó a la aplicación desde el teléfono de su tía, con el argumento de que después eliminaría el acceso. A fines de septiembre, Salinas comenzó a recibir notificaciones por deudas y préstamos que no reconocía.

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Al revisar sus movimientos descubrió que se habían gestionado créditos y operaciones ante distintas entidades financieras y comercios, entre ellos Creditech, SFN, Compañía Financiera Argentina, Bazar Avenida, Cuotitas Ya y Naranja X.

Según la investigación, el dinero terminó siendo transferido a cuentas vinculadas a Andrade, su pareja y otros familiares. Pero la maniobra no quedó solamente en los préstamos digitales.

La investigación también determinó que Salinas fue llevada mediante engaños hasta la concesionaria Tello Motos, donde se gestionó a su nombre un préstamo de $1.480.000 para comprar un ciclomotor.

El vehículo, según consta en el legajo, quedó a nombre de Andrade. Además, en Naranja X se habría generado una tarjeta adicional a nombre de Andrade, después de que el correo electrónico asociado a la cuenta de Salinas fuera reemplazado por otro relacionado con Diego Luna.

Con los informes aportados por las entidades involucradas y el resto de la evidencia reunida, la Fiscalía avanzó contra ambos acusados por estafas reiteradas, en calidad de coautores. Durante la audiencia de este jueves, la Fiscalía, la querella y las defensas confirmaron el acuerdo alcanzado para reparar económicamente a la víctima.

El juez López Marti finalmente homologó el acuerdo de reparación integral. Andrade y Luna deberán pagar $11.550.078,72 en forma solidaria, mediante 24 cuotas mensuales de $481.253,28, con el primer vencimiento previsto para septiembre de 2026.

El dinero podrá ser depositado o transferido a una cuenta bancaria del hijo de Salinas o abonado en efectivo ante la Oficina de Medidas Alternativas (OMA). El acuerdo establece además una condición clave: si los acusados cumplen con la totalidad de los pagos, se extinguirá la acción penal y podrán solicitar su sobreseimiento.

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