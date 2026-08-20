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Hallaron a una mujer sin vida dentro del canal Céspedes y se investiga qué pasó

La mujer, de apellido Vicente, había sido denunciada como desaparecida por su hermano. Horas después, su cuerpo fue encontrado en el canal Céspedes, en La Bebida. La Justicia investiga las circunstancias de la muerte.

Una mujer de 75 años fue encontrada sin vida este jueves en el canal Céspedes, en La Bebida, Rivadavia, después de que su hermano denunciara su desaparición durante la mañana. El hallazgo activó una investigación judicial para determinar qué ocurrió.

La mujer, de apellido Vicente, tenía domicilio en La Bebida. Según fuentes judiciales, su hermano se presentó en la Comisaría 34ª y alertó que no sabía dónde se encontraba. A partir de ese momento se inició un operativo de búsqueda.

Cerca de las 11, un llamado al 911 informó sobre la presencia de un cuerpo que flotaba en el canal, a la altura de las parrillas de una usina ubicada sobre calle Pellegrini, entre Clemente Sarmiento y Pacheco.

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Personal de Bomberos intervino para retirar el cuerpo del cauce y, posteriormente, se confirmó que se trataba de la mujer que había sido denunciada como desaparecida.

El caso quedó en manos de la UFI Delitos Especiales, encabezada por el fiscal Francisco Pizarro.

Los investigadores trabajan ahora para reconstruir las últimas horas de Vicente, establecer cómo llegó hasta el canal y determinar las circunstancias en las que murió. Como parte de las primeras medidas, se analizan registros de cámaras de seguridad de la zona, ya que una de ellas habría captado a la mujer cerca del cauce poco antes del hallazgo.

La Justicia continúa reuniendo elementos para determinar qué ocurrió antes de que la mujer terminara en el canal Céspedes.

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