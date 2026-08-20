Una mujer de 75 años fue encontrada sin vida este jueves en el canal Céspedes, en La Bebida, Rivadavia, después de que su hermano denunciara su desaparición durante la mañana. El hallazgo activó una investigación judicial para determinar qué ocurrió.
Hallaron a una mujer sin vida dentro del canal Céspedes y se investiga qué pasó
La mujer, de apellido Vicente, había sido denunciada como desaparecida por su hermano. Horas después, su cuerpo fue encontrado en el canal Céspedes, en La Bebida. La Justicia investiga las circunstancias de la muerte.