Hallaron a una mujer sin vida dentro del canal Céspedes y se investiga qué pasó

Personal de Bomberos intervino para retirar el cuerpo del cauce y, posteriormente, se confirmó que se trataba de la mujer que había sido denunciada como desaparecida.

El caso quedó en manos de la UFI Delitos Especiales, encabezada por el fiscal Francisco Pizarro.

Los investigadores trabajan ahora para reconstruir las últimas horas de Vicente, establecer cómo llegó hasta el canal y determinar las circunstancias en las que murió. Como parte de las primeras medidas, se analizan registros de cámaras de seguridad de la zona, ya que una de ellas habría captado a la mujer cerca del cauce poco antes del hallazgo.

La Justicia continúa reuniendo elementos para determinar qué ocurrió antes de que la mujer terminara en el canal Céspedes.