Boca recibe a Unión en el inicio de la fecha 11 del Clausura

Es por esto que el "Xeneize" mantiene la ilusión de conquistar una histórica cuádruple corona con el Torneo Clausura, el título de Campeón de Liga, la Copa Argentina y la Copa Sudamericana.

En lo que respecta al Torneo Clausura, los dirigidos por Rodolfo "Vasco" Arruabarrena marchan quintos en la Zona A con 17 puntos.

Unión de Santa Fe, por su parte, está necesitado de un buen resultado ya que ocupa la novena posición y estaría quedando fuera de los puestos de clasificación a los playoffs. En la última fecha, el "Tatengue" cayó 2-1 como local ante Independiente.

Probables formaciones:

Boca: Leandro Brey; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino o Ayrton Costa o Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Leonel Flores o Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Unión de Santa Fe: Matías Mansilla; Juan Pintado, Matías Rocha, Juan Pablo Ludueña, Lucas Ayala; Julián Palacios, Joaquín Mosqueira, Lucas Menossi, Ignacio Malcorra; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón. DT: Leonardo Madelón.