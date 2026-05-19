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Crisis en la Reserva Verdinegra: cayó ante Independiente Rivadavia y sigue última

El Verdinegro cayó 2-0 ante Independiente Rivadavia por la fecha 14 del Torneo Proyección y profundizó su crisis en el campeonato juvenil. El equipo quedó hundido en el fondo de la tabla con apenas 7 puntos y atraviesa uno de sus peores momentos de la temporada.

La Reserva de San Martín continúa atravesando un presente crítico en el Torneo Proyección. Este martes, el conjunto dirigido por Juan Sosa cayó 2-0 frente a Independiente Rivadavia en una nueva edición del clásico cuyano correspondiente a la fecha 14 y volvió a quedar en el centro de las preocupaciones por su flojo rendimiento.

El equipo sanjuanino nunca logró asentarse en el partido y terminó sufriendo ante un rival que aprovechó mejor sus momentos. La Lepra mendocina golpeó en los momentos justos y expuso nuevamente las falencias defensivas del Verdinegro, que sigue sin encontrar reacción en el campeonato.

Con esta nueva derrota, San Martín quedó último en el Grupo B del Torneo Proyección con apenas 7 puntos en 14 partidos disputados. El balance refleja una campaña alarmante: solo consiguió dos victorias, empató un encuentro y perdió once veces. Además, presenta la defensa más goleada de la zona con 45 tantos recibidos y una diferencia de gol de -32.

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La tabla también deja en evidencia la distancia con el resto de los equipos. Mientras Lanús lidera con 29 unidades y Boca aparece como escolta con 27, el Verdinegro permanece relegado en el fondo sin poder salir de la crisis futbolística que arrastra desde hace varias fechas.

Más allá de algunos rendimientos individuales y el esfuerzo de varios juveniles, el equipo sanjuanino no consigue regularidad ni funcionamiento colectivo. La derrota en el clásico regional volvió a encender las alarmas en torno al presente de la Reserva, que necesita reaccionar rápidamente para cerrar el torneo con otra imagen.

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