Crisis en la Reserva Verdinegra: cayó ante Independiente Rivadavia y sigue última

El equipo sanjuanino nunca logró asentarse en el partido y terminó sufriendo ante un rival que aprovechó mejor sus momentos. La Lepra mendocina golpeó en los momentos justos y expuso nuevamente las falencias defensivas del Verdinegro, que sigue sin encontrar reacción en el campeonato.

Con esta nueva derrota, San Martín quedó último en el Grupo B del Torneo Proyección con apenas 7 puntos en 14 partidos disputados. El balance refleja una campaña alarmante: solo consiguió dos victorias, empató un encuentro y perdió once veces. Además, presenta la defensa más goleada de la zona con 45 tantos recibidos y una diferencia de gol de -32.