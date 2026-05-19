La Reserva de San Martín continúa atravesando un presente crítico en el Torneo Proyección. Este martes, el conjunto dirigido por Juan Sosa cayó 2-0 frente a Independiente Rivadavia en una nueva edición del clásico cuyano correspondiente a la fecha 14 y volvió a quedar en el centro de las preocupaciones por su flojo rendimiento.
Crisis en la Reserva Verdinegra: cayó ante Independiente Rivadavia y sigue última
El Verdinegro cayó 2-0 ante Independiente Rivadavia por la fecha 14 del Torneo Proyección y profundizó su crisis en el campeonato juvenil. El equipo quedó hundido en el fondo de la tabla con apenas 7 puntos y atraviesa uno de sus peores momentos de la temporada.