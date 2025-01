Dictan preventiva para Pereyra, el conductor de la tragedia en 9 de Julio

Entre las pruebas presentadas, se destacó una pericia que confirmó que Pereyra había consumido cocaína y marihuana previo al accidente. Sin embargo, el acusado decidió no declarar durante la audiencia.

Por su parte, la defensa argumentó que no existen razones para que Pereyra permanezca privado de su libertad, subrayando que no hay riesgo de fuga, a pesar de que la Fiscalía señaló que el acusado también posee domicilio en la provincia de Salta. Asimismo, cuestionaron la acusación de conducción temeraria, al afirmar que no se ha comprobado que Pereyra haya superado en más de 30 km/h el límite de velocidad permitido en ruta, establecido en 110 km/h.

Finalmente, Barbera hizo caso a la Fiscalía y determinó 6 meses de prisión preventiva y 8 meses de investigación penal.