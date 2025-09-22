El presidente Milei reúne a la mesa política y convoca al Gabinete

Esta mañana, desde las 10.30, Milei recibirá en su despacho al jefe de Gabinete, Guillermo Francos; a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Completaran la exclusiva lista de asistentes el vocero y el asesor presidencial, Santiago Caputo.

En horas del mediodía, el intercambio se ampliará a los miembros del plantel que regularmente visita el salón Eva Perón de Casa Rosada una vez a la semana. De esta forma, se sumarán los ministros Luis Caputo (Economía), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), Luis Petri (Defensa), Mario Lugones (Salud), Lisandro Catalán (Interior), Mariano Cúneo Libarona (Justicia) y Sandra Pettovello (Capital Humano).

Hasta el cierre de la semana pasada, las reuniones no figuraban en la agenda de ningún funcionario debido a que el mandatario tenía intenciones de emprender un nuevo viaje a Estados Unidos. Para eso, partiría durante la noche del domingo con la idea de llegar a Nueva York, el lunes a las 9.30.

Sin embargo, la salida fue reprogramada para este lunes, entre las 18 y las 21, por lo que se espera que la delegación arribe a primera hora del martes, con intención de reunirse con par estadounidense Donald Trump y concretar el encuentro con la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, entre otras personalidades de la política y la economía global.

El libertario estará acompañado por el canciller Gerardo Werthein; el ministro de Economía, Luis Caputo; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y el secretario de Comunicación y Medios, Manuel Adorni.