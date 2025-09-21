"
Unas 30.000 almas disfrutaron del Día de la Primavera en el Parque

Así lo confirmaron desde el Ministerio de Desarrollo Humano. Hubo sorteos, juegos y música en el escenario ubicado en el Parque.

El FestiJoven 2025, la propuesta de distintas dependencias de gobierno para este 21 de septiembre, congregó no sólo a los más jóvenes que querían celebrar el Día de la Primavera, sino también a muchísimas familias sanjuaninas que no quisieron perderse este festejo en el Parque de Mayo. Según confirmó la Policía de San Juan, a través del COE (Centro de Operaciones de Emergencia), casi 30 mil sanjuaninos estuvieron bailando y disfrutando al momento del cierre de la jornada –a las 22:45 horas- con la música de Omega.

Inclusive el gobernador Marcelo Orrego y el vicegobernador Fabián Martín, acompañados por los ministros Carlos Platero –de Familia y Desarrollo Humano-, Laura Palma –de Gobierno-, Gustavo Fernández –de Producción, Trabajo e Innovación-, el secretario de Deporte, Pablo Tabachnick; el secretario de Seguridad, Enrique Delgado; entre otros funcionarios de distintas áreas del Ejecutivo, el diputado provincial, Federico Rizo y también la intendente de la Capital, Susana Laciar, se dieron cita en el escenario. Las autoridades destacaron que fue “una jornada por demás agradable, vivida con alegría y buena onda, sin ningún tipo de inconvenientes”, desde el ágil ingreso, el traslado gratuito en la Red Tulum y la seguridad para todas las personas que se acercaron al Parque. Agradecieron la predisposición de quienes participaron del evento e inclusive colaboraron para que todo resultara como lo previsto, incluido el cuidado de la limpieza y las instalaciones del predio.

Desde las 15, los jóvenes disfrutaron de una serie de juegos y actividades recreativas, como vóley playa, fútbol tenis, básquet, tiro de penales en parejas e inclusive una kermese urbana con su propia propuesta de skate park, bikers y rollers, demostración de parkour y otros ritmos urbanos (freestyle, break dance, hip hop, ska, k-pop).

Más tarde, comenzó el despliegue de las bandas locales, una verdadera oportunidad para demostrar el talento de los artistas sanjuaninos de todos los géneros. Es que si bien el cierre estuvo a cargo de los grupos más reconocidos de la provincia también subieron al escenario otros para quienes será su debut ante el público. En la oportunidad actuaron Omega, Pijama Party, Palo Santto, La Costa, Anita Pau, DJ Leo Franovich, Mi combo RKT, De la lora, Aby Only, La nueva banda, entre otros.

Como parte de la propuesta, hubo sorteos y competencias además de la presencia de diferentes streamings e iniciativas mediáticas locales que transmitieron en vivo todo lo que ocurrió en el lugar. Además, se repartieron bolsas ecológicas para la separación de residuos plásticos, desechos orgánicos, papeles y hubo promotoras y puestos de Salud y de Defensa Civil, aparte de espacios de hidratación.

En el operativo de seguridad, participaron más de 250 efectivos de la Policía de San Juan. El objetivo fue custodiar el predio y sus alrededores, además de al menos 6 ambulancias para emergencias médicas.

Grupos Scouts de Santa Lucía estuvieron presentes con su programa “Conocete” de Salud Mental; y la Cruz Roja con talleres de RCP, además hubo una feria de emprendedores sociales.

Para llegar, durante toda la jornada hubo colectivos gratuitos a través del boleto escolar de todas las líneas que tenían sus paradas en la zona del Parque de Mayo.

