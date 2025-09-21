Unas 30.000 almas disfrutaron del Día de la Primavera en el Parque

Desde las 15, los jóvenes disfrutaron de una serie de juegos y actividades recreativas, como vóley playa, fútbol tenis, básquet, tiro de penales en parejas e inclusive una kermese urbana con su propia propuesta de skate park, bikers y rollers, demostración de parkour y otros ritmos urbanos (freestyle, break dance, hip hop, ska, k-pop).

image

Más tarde, comenzó el despliegue de las bandas locales, una verdadera oportunidad para demostrar el talento de los artistas sanjuaninos de todos los géneros. Es que si bien el cierre estuvo a cargo de los grupos más reconocidos de la provincia también subieron al escenario otros para quienes será su debut ante el público. En la oportunidad actuaron Omega, Pijama Party, Palo Santto, La Costa, Anita Pau, DJ Leo Franovich, Mi combo RKT, De la lora, Aby Only, La nueva banda, entre otros.

Como parte de la propuesta, hubo sorteos y competencias además de la presencia de diferentes streamings e iniciativas mediáticas locales que transmitieron en vivo todo lo que ocurrió en el lugar. Además, se repartieron bolsas ecológicas para la separación de residuos plásticos, desechos orgánicos, papeles y hubo promotoras y puestos de Salud y de Defensa Civil, aparte de espacios de hidratación.

image

En el operativo de seguridad, participaron más de 250 efectivos de la Policía de San Juan. El objetivo fue custodiar el predio y sus alrededores, además de al menos 6 ambulancias para emergencias médicas.

Grupos Scouts de Santa Lucía estuvieron presentes con su programa “Conocete” de Salud Mental; y la Cruz Roja con talleres de RCP, además hubo una feria de emprendedores sociales.

Para llegar, durante toda la jornada hubo colectivos gratuitos a través del boleto escolar de todas las líneas que tenían sus paradas en la zona del Parque de Mayo.