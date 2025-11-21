Un joven de 23 años de Caucete denunció este jueves que fue víctima de una estafa luego de vender su consola PlayStation 4 por $400.000 en efectivo, dinero que resultó ser falso. El comprador lo había contactado por redes sociales y se presentó en su domicilio en un Ford Focus gris para concretar la operación.
Denuncian billetes falsos en Caucete: investigan posible red de estafadores
