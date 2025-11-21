Denuncian billetes falsos en Caucete: investigan posible red de estafadores

Ante el hallazgo, el joven radicó la denuncia en Comisaría 9ª, desde donde se dio intervención a la UFI de Delitos Informáticos y Estafas. Los investigadores sospechan que podría tratarse de una organización que opera en la zona distribuyendo dinero apócrifo.

En paralelo, la Policía advirtió que este tipo de billetes falsos podría estar circulando en mayor cantidad y recomendó extremar las medidas de verificación, especialmente en ventas privadas. Entre los puntos a revisar se destacan la textura, el tamaño, el color, el número de serie y los mecanismos de seguridad óptica.

Por el momento, no hay detenidos y la investigación continúa para identificar al estafador y determinar el origen del dinero utilizado en el engaño.