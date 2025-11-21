"
Caucete

Denuncian billetes falsos en Caucete: investigan posible red de estafadores

Un joven vendió su PlayStation 4 por $400.000 en Caucete y descubrió que todo el dinero era falso. Investiga la UFI Estafas ante la posible operación de una red local.

Un joven de 23 años de Caucete denunció este jueves que fue víctima de una estafa luego de vender su consola PlayStation 4 por $400.000 en efectivo, dinero que resultó ser falso. El comprador lo había contactado por redes sociales y se presentó en su domicilio en un Ford Focus gris para concretar la operación.

Según fuentes judiciales, la transacción se desarrolló sin sobresaltos hasta que el supuesto comprador entregó el dinero, compuesto íntegramente por billetes de $20.000. Tras retirarse del lugar, la víctima intentó usar parte del monto en un comercio y fue alertada de que los billetes eran apócrifos.

image

Al revisar el resto, constató varios indicios de falsificación: la tinta de variabilidad óptica no cambiaba de color y se borraba al frotarla, los billetes tenían la misma numeración y presentaban un tamaño levemente mayor al original. Pese a ello, su calidad era tan elevada que podían pasar inadvertidos en transacciones rápidas o ventas particulares.

Ante el hallazgo, el joven radicó la denuncia en Comisaría 9ª, desde donde se dio intervención a la UFI de Delitos Informáticos y Estafas. Los investigadores sospechan que podría tratarse de una organización que opera en la zona distribuyendo dinero apócrifo.

En paralelo, la Policía advirtió que este tipo de billetes falsos podría estar circulando en mayor cantidad y recomendó extremar las medidas de verificación, especialmente en ventas privadas. Entre los puntos a revisar se destacan la textura, el tamaño, el color, el número de serie y los mecanismos de seguridad óptica.

Por el momento, no hay detenidos y la investigación continúa para identificar al estafador y determinar el origen del dinero utilizado en el engaño.

image

