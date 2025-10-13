"
Cuatro llamados falsos al 911 y un final previsible: la detuvieron por mentir

En menos de una hora, la chica llamó cuatro veces al 911 denunciando un supuesto hurto de bicicleta. La Policía descubrió que todo era mentira y que detrás de la historia había una trama de celos y hostigamiento.

Una madrugada agitada se vivió en Caucete, cuando personal de la Comisaría 37° del barrio Pie de Palo y del Comando Radioeléctrico Este debieron intervenir en un insólito episodio protagonizado por una joven movida por los celos y el despecho.

La protagonista, identificada como Correa Tapia, de 18 años, realizó cuatro llamados falsos al 911 en menos de una hora, denunciando que su expareja le había robado una bicicleta y la mantenía escondida en su casa del Barrio Felipe Cobas.

Alertados por la seguidilla de denuncias, los efectivos acudieron al lugar y entrevistaron a la madre del supuesto acusado. La mujer, visiblemente molesta, aseguró que no había ocurrido ningún robo y que la joven venía hostigando a la familia desde hacía varios días.

“Ya no sabemos qué hacer con esta chica, vive llamando, molestando y queriendo generar problemas donde no los hay”, relató la mujer al permitir el ingreso de los policías.

Tras revisar la vivienda y constatar que no había ni bicicleta ni señales de delito, los uniformados descubrieron el engaño casi por casualidad: mientras el operador del CISEM 911 intentaba devolver la llamada para corroborar los datos, el celular de la propia Correa comenzó a sonar frente a los efectivos.

La situación no dejó lugar a dudas. Fue detenida en el acto y trasladada a la sede de la Comisaría Novena de Caucete, donde además se secuestró su teléfono como prueba.

En manos de la Justicia

Desde la Justicia confirmaron que la joven quedó vinculada a una causa por infracción al artículo 103° de la Ley 941-R, que sanciona el uso indebido del servicio público de emergencias.

El caso, además de su costado judicial, volvió a poner sobre la mesa el abuso de las líneas de emergencia, un problema que genera demoras y desvía recursos que deberían destinarse a situaciones reales.

