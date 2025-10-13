Una madrugada agitada se vivió en Caucete, cuando personal de la Comisaría 37° del barrio Pie de Palo y del Comando Radioeléctrico Este debieron intervenir en un insólito episodio protagonizado por una joven movida por los celos y el despecho.
Cuatro llamados falsos al 911 y un final previsible: la detuvieron por mentir
En menos de una hora, la chica llamó cuatro veces al 911 denunciando un supuesto hurto de bicicleta. La Policía descubrió que todo era mentira y que detrás de la historia había una trama de celos y hostigamiento.