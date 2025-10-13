Así fue la detención del hombre acusado de doble femicidio y secuestro de su hijo

La detención se realizó bajo un riesgo extremo. Las autoridades temían que el sospechoso, armado y “desdichado”, pudiera atentar contra la vida de su hijo de 5 años y luego suicidarse. Por eso, el operativo se planificó con absoluta discreción y urgencia para evitar cualquier reacción violenta.

Al momento de ser arrestado, el hombre estaba “muy alterado”, aunque no ofreció resistencia. Fue trasladado de inmediato al hospital para recibir atención médica y medicación, y luego quedó alojado en la Jefatura, donde permanece bajo custodia.

Según informó el ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, el detenido está incomunicado. Se gestiona la orden judicial para allanar la habitación del hotel donde se hospedaba y, una vez cumplido ese trámite, será extraditado a Córdoba para continuar con el proceso judicial.

En la mañana del sábado, Luna Giardina y su madre, Mariel Zamudio, fueron asesinadas en el barrio Villa Serrana, en Córdoba. De acuerdo con las primeras versiones, Laurta habría disparado contra ambas mujeres y luego huyó con su hijo en una camioneta. Ante la incertidumbre sobre el paradero del niño, las autoridades activaron el Alerta Sofía, un protocolo que implica la difusión masiva del caso a través de medios, redes sociales, telefonía celular y dispositivos de las fuerzas federales.

Un informe policial detalló que los cuerpos de las víctimas presentaban heridas de arma de fuego. El hecho se conoció tras el llamado de un vecino al 911, quien alertó sobre “detonaciones” en la vivienda. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Instrucción de Violencia Familiar y de Género del 2º turno.

Laurta, de nacionalidad uruguaya, tenía denuncias previas por violencia de género. Según reconstruyeron los investigadores, la familia había vivido en Uruguay hasta que Giardina, estudiante de Agronomía, escapó a la Argentina con Pedro porque su esposo habría intentado ahorcarla en 2023. La mujer contaba con un botón antipánico, pero no llegó a activarlo al momento de la agresión.

Laurta permanece detenido en la Jefatura Departamental de Gualeguaychú y será trasladado a Córdoba para enfrentar la justicia.