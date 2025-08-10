"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > borracho

Conducía borracho, sin licencia y chocó cuatro autos estacionados

El incidente ocurrió en la madrugada del domingo en Avenida Ignacio de la Roza. El conductor, de 37 años, impactó varios autos estacionados mientras circulaba sin carnet ni seguro y bajo los efectos del alcohol.

Un grave siniestro vial conmocionó la madrugada del domingo en la Avenida Ignacio de la Roza, cerca de la intersección con calle Alem, cuando un conductor ebrio y sin licencia perdió el control de su vehículo y provocó daños en cuatro autos estacionados.

Según fuentes policiales, Fernando Suesa, de 37 años, manejaba un Chevrolet Corsa en dirección de oeste a este alrededor de las 04:35. Al pasar la rotonda ubicada en la intersección con Alem, realizó una maniobra brusca que lo llevó a cruzarse de carril e impactar contra tres vehículos estacionados en la vereda norte: un Toyota Corolla, un Renault Kwid y una Ford EcoSport.

La fuerza del choque fue tal que una de las unidades, la Ford EcoSport, terminó empujando a un cuarto vehículo, un Ford Ka, causando daños considerables en todos los rodados afectados. El Toyota Corolla y el Renault Kwid incluso quedaron parcialmente sobre la vereda tras el impacto.

Te puede interesar...

Las autoridades confirmaron que Suesa conducía sin carnet ni seguro y que presentaba signos evidentes de haber consumido alcohol. Testigos señalaron que el conductor y su acompañante, su novia, habrían salido de un boliche céntrico. La joven sufrió una herida en la boca y se retiró rápidamente del lugar, sin ser entrevistada por la policía.

Temas

Te puede interesar