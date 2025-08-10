Un grave siniestro vial conmocionó la madrugada del domingo en la Avenida Ignacio de la Roza, cerca de la intersección con calle Alem, cuando un conductor ebrio y sin licencia perdió el control de su vehículo y provocó daños en cuatro autos estacionados.
Conducía borracho, sin licencia y chocó cuatro autos estacionados
