Conducía borracho, sin licencia y chocó cuatro autos estacionados

Según fuentes policiales, Fernando Suesa, de 37 años, manejaba un Chevrolet Corsa en dirección de oeste a este alrededor de las 04:35. Al pasar la rotonda ubicada en la intersección con Alem, realizó una maniobra brusca que lo llevó a cruzarse de carril e impactar contra tres vehículos estacionados en la vereda norte: un Toyota Corolla, un Renault Kwid y una Ford EcoSport.

La fuerza del choque fue tal que una de las unidades, la Ford EcoSport, terminó empujando a un cuarto vehículo, un Ford Ka, causando daños considerables en todos los rodados afectados. El Toyota Corolla y el Renault Kwid incluso quedaron parcialmente sobre la vereda tras el impacto.