Murió el piloto del Turismo Pista San Luis accidentado en Córdoba

Claudio Segarra

El trágico suceso derivó en la suspensión de toda la actividad programada para ese día en el autódromo. Las autoridades pertinentes comenzaron una investigación para determinar bajo qué condiciones sucedió el accidente y si se cumplían todas las normativas de seguridad establecidas para este tipo de competencias.

La noticia del fallecimiento de Segarra generó una inmensa tristeza en una parte de la comunidad del automovilismo. Diversas entidades y representantes del sector expresaron su pesar ante la pérdida, manifestando acompañamiento a la familia y allegados del piloto.

La organización Turismo Pista San Luis publicó un comunicado para informar sobre la muerte de Segarra. “Con profundo pesar, debemos comunicar que hace instantes falleció el piloto Claudio Segarra, luego de un accidente en los entrenamientos de la Monomarca Fiat, tras permanecer internado en terapia intensiva. Acompañamos a su familia y amigos en esta irreparable pérdida. Lo recordaremos como un apasionado del automovilismo. Hasta siempre Claudio, que en paz descanses”.

También Categorías Asociadas de Pistas Cordobesas (CA.PI.COR) se expresó a través de un mensaje en sus redes sociales: “Pilotos, equipos, área de prensa y Comisión Directiva de C.A.PI.COR hace llegar su más sentido pésame a la familia y amigos del piloto Claudio Segarra, lamentando profundamente su repentino fallecimiento. Te vamos a recordar con esa sonrisa y sencillez que te caracterizaba siempre piloto. ¡Hasta siempre querido Claudio!“.

“La Asociación Pilotos Centro de la República (APICER) y el Córdoba Pista expresan su profundo pesar por el fallecimiento del piloto Claudio Segarra, ocurrido como consecuencia de un accidente en competencia este domingo. El automovilismo del centro del país está de luto ante esta irreparable pérdida. Acompañamos en este difícil momento a sus familiares y amigos”, manifestó APICER en su cuenta en la red social Instagram.

La FRADC, por su parte, emitió un comunicado en su sitio web: “La Federación Regional de Automovilismo Deportivo de Córdoba expresa su profundo pesar por el fallecimiento del piloto Claudio Segarra, ocurrido este domingo producto de las lesiones sufridas luego de un accidente en una competencia automovilística. Acompañamos a su familia, amigos y allegados en este difícil momento, y recordamos a Claudio por su pasión y dedicación al automovilismo".