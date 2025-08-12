San Juan amaneció este martes con una temperatura de 5.2°C, algo nublado y con calma en el viento, según el último reporte del SMN. Sin embargo, para el transcurso del día se anticipa un ascenso marcado en la temperatura, alcanzando una máxima de 25°C.
Martes cálido en San Juan, pero con alerta por viento fuerte del sur
Se espera una máxima de 25°C y ráfagas de hasta 59 km/h en la provincia. El Servicio de Hidrografía Naval recomienda precaución ante el cambio de condiciones.