"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > Sur

Martes cálido en San Juan, pero con alerta por viento fuerte del sur

Se espera una máxima de 25°C y ráfagas de hasta 59 km/h en la provincia. El Servicio de Hidrografía Naval recomienda precaución ante el cambio de condiciones.

San Juan amaneció este martes con una temperatura de 5.2°C, algo nublado y con calma en el viento, según el último reporte del SMN. Sin embargo, para el transcurso del día se anticipa un ascenso marcado en la temperatura, alcanzando una máxima de 25°C.

El pronóstico advierte que, hacia la tarde, ingresará viento del sector sur con probabilidad de ráfagas que podrían llegar hasta los 59 km/h. Estas condiciones podrían generar disminución de la visibilidad y cambios bruscos en la sensación térmica.

Las autoridades recomiendan a la población tomar precauciones, especialmente a conductores y personas que realicen actividades al aire libre. La visibilidad se mantiene en 15 kilómetros y el cielo presentará intervalos de nubosidad durante la jornada.

Te puede interesar...

Temas

Te puede interesar