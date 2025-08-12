Martes cálido en San Juan, pero con alerta por viento fuerte del sur

El pronóstico advierte que, hacia la tarde, ingresará viento del sector sur con probabilidad de ráfagas que podrían llegar hasta los 59 km/h. Estas condiciones podrían generar disminución de la visibilidad y cambios bruscos en la sensación térmica.

Las autoridades recomiendan a la población tomar precauciones, especialmente a conductores y personas que realicen actividades al aire libre. La visibilidad se mantiene en 15 kilómetros y el cielo presentará intervalos de nubosidad durante la jornada.